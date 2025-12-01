Com cerca de 5 mil participantes, Corrida da Unifor movimenta Fortaleza com tradição e inclusão

A Corrida Unifor 2025 – Edição Especial 100 Anos Edson Queiroz, um das corridas mais tradicionais de Fortaleza, vai ocupar as ruas da capital cearense mais uma vez. As inscrições para a 31ª edição do evento terminam nesta terça-feira (2) e podem ser realizadas neste link. A prova será nos dias 6 e 7 de dezembro, com distâncias de 5km e 10km, além da versão kids e PCD. O certame é chancelado pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt). A estimativa é de cinco mil participantes.

A prova homenageia o cascavelense e grande empresário Edson Queiroz, fundador da Unifor, que faria 100 anos em 2025. Visionário e comprometido com a educação no Ceará, também deixou exemplos de pioneirismo. Na Corrida Unifor isso também ocorre.

“Claro que essa corrida é muito tradicional no nosso estado, pois é uma corrida pioneira. Quando ainda não se falava em corridas de rua, nós a chamávamos até de ‘corrida rústica’. A Unifor introduziu essa iniciativa como uma forma de estimular a prática de atividade física. Desde então, de forma ininterrupta, ela vem acontecendo e, a cada ano, conserva essa tradição de ser uma corrida muito segura”, afirmou o professor Ralciney Barbosa, coordenador da Divisão de Assuntos Desportivos (DAD) da Unifor.

Descentralizar a prática esportiva

A corrida de rua é uma ótima oportunidade para reforçar pertencimento e para novas descobertas. Quem nunca passou por uma rua e pensou: não conhecia esse lado da cidade. Descentralizar a prática esportiva é também uma oportunidade para isso. Fora do eixo tradicional da Beira-Mar, a Corrida Unifor é outra porta para essa prática.

“A ideia dele (Edson Queiroz) era justamente descentralizar a instalação da Unifor, colocando numa região que pudesse propor um desenvolvimento. Isso foi feito. A Universidade veio para esse lado da cidade, que não tinha muita coisa. A universidade transformou essa região e proporcionou esse crescimento que hoje a gente tem aqui no bairro Edson Queiroz e adjacências” afirmou Ralciney.

“Nesse sentido, nesses últimos 15 anos pelo menos, a corrida vem valorizando a comunidade do Dendê. Parte da prova ocorre dentro do campus da Unifor, ela sai e entra na comunidade do Dendê, vai até a comunidade do Edson Queiroz, passando por toda essa região e voltando pela Avenida Washington Soares. Em seguida, entra novamente na Unifor e finaliza no nosso estádio de atletismo”, completou.

Legenda: Participantes da Corrida PCD da Unifor. Foto: Ares Soares/Unifor

“Desde muito tempo que a universidade investe na realização da prova nos seu entorno, valorizando a comunidade aqui próximo e também aquilo que o campus tem de melhor, que é a sua área verde”, finalizou.

As inscrições para a Corrida Kids e para a Corrida PCD estão esgotadas. Mais de 900 pessoas devem participar dessas categorias.

A prova de PCD é uma das maiores provas de inclusão do Brasil. São 600 participantes de diversas instituições que desenvolvem trabalhos ocm essa população, divididas em seis categorias. É uma prova de 800 metros, super importante do nosso calendário.