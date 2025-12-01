Diário do Nordeste
Com cerca de 5 mil participantes, Corrida da Unifor movimenta Fortaleza com tradição e inclusão

Inscrições terminam nesta terça-feira ()2)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 17:26)
Jogada
Legenda: A Corrida Unifor de 2025 homenageia os 100 anos de Edson Queiroz, fundador da universidade.
Foto: Ares Soares/Unifor

A Corrida Unifor 2025 – Edição Especial 100 Anos Edson Queiroz, um das corridas mais tradicionais de Fortaleza, vai ocupar as ruas da capital cearense mais uma vez. As inscrições para a 31ª edição do evento terminam nesta terça-feira (2) e podem ser realizadas neste link. A prova será nos dias 6 e 7 de dezembro, com distâncias de 5km e 10km, além da versão kids e PCD. O certame é chancelado pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt). A estimativa é de cinco mil participantes.

A prova homenageia o cascavelense e grande empresário Edson Queiroz, fundador da Unifor, que faria 100 anos em 2025. Visionário e comprometido com a educação no Ceará, também deixou exemplos de pioneirismo. Na Corrida Unifor isso também ocorre. 

“Claro que essa corrida é muito tradicional no nosso estado, pois é uma corrida pioneira. Quando ainda não se falava em corridas de rua,  nós a chamávamos até de ‘corrida rústica’. A Unifor introduziu essa iniciativa como uma forma de estimular a prática de atividade física. Desde então, de forma ininterrupta, ela vem acontecendo e, a cada ano, conserva essa tradição de ser uma corrida muito segura”, afirmou o professor Ralciney Barbosa, coordenador da Divisão de Assuntos Desportivos (DAD) da Unifor.

Descentralizar a prática esportiva

A corrida de rua é uma ótima oportunidade para reforçar pertencimento e para novas descobertas. Quem nunca passou por uma rua e pensou: não conhecia esse lado da cidade. Descentralizar a prática esportiva é também uma oportunidade para isso. Fora do eixo tradicional da Beira-Mar, a Corrida Unifor é outra porta para essa prática. 

“A ideia dele (Edson Queiroz) era justamente descentralizar a instalação da Unifor, colocando numa região que pudesse propor um desenvolvimento. Isso foi feito. A Universidade veio para esse lado da cidade, que não tinha muita coisa. A universidade transformou essa região e proporcionou esse crescimento que hoje a gente tem aqui no bairro Edson Queiroz e adjacências” afirmou Ralciney. 

“Nesse sentido, nesses últimos 15 anos pelo menos, a corrida vem valorizando a comunidade do Dendê. Parte da prova ocorre dentro do campus da Unifor, ela sai e entra na comunidade do Dendê, vai até a comunidade do Edson Queiroz, passando por toda essa região e voltando pela Avenida Washington Soares. Em seguida, entra novamente na Unifor e finaliza no nosso estádio de atletismo”, completou. 

cadeirantes
Legenda: Participantes da Corrida PCD da Unifor.
Foto: Ares Soares/Unifor

“Desde muito tempo que a universidade investe na realização da prova nos seu entorno, valorizando a comunidade aqui próximo e também aquilo que o campus tem de melhor, que é a sua área verde”, finalizou.

As inscrições para a Corrida Kids e para a Corrida PCD estão esgotadas. Mais de 900 pessoas devem participar dessas categorias. 

A prova de PCD é uma das maiores provas de inclusão do Brasil. São 600 participantes de diversas instituições que desenvolvem trabalhos ocm essa população, divididas em seis categorias. É uma prova de 800 metros, super importante do nosso calendário.

ENTREGA DE KITS

Os participantes podem buscar os kits entre os dias 4 e 6 de dezembro, no Parque Desportivo da Unifor. Na quinta (4), de 9h às 12h, serão entregues os kits para as entidades inscritas na Corrida PCD. Já para assessorias e grupos, de 14 às 20h do mesmo dia.

Na sexta (das 8h às 20h) e no sábado (das 8h às 16h), o público geral e os participantes da Corrida Kids vão poder fazer a retirada. Veja aqui mais informações sobre as inscrições para a Corrida Unifor 2025

Documentos para retirada do kit: RG, Comprovante de pagamento, Comprovante de matrícula atualizado (para alunos da Unifor), cópia do diploma ou declaração da Reitoria (para ex-alunos da Unifor) e/ou crachá funcional (para funcionários da Unifor).

O evento, que é promovido pela Vice-Reitoria de Extensão Universitária (VIREX), através da Divisão de Atividades Desportivas (DAD), terá apoio de diversos órgãos. São eles: Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran). 

AGENDA DE PROVAS:

Sábado (6/12 )

  • Corrida PCD
  • Largada: Pista de Atletismo Unifor
  • Hora: 15h30
 
  • Corrida Kids
  • Largada: Unifor
  • Hora: 16h
 

Domingo (7/12)

  • Corrida 10km
  • Largada: Frente Biblioteca Central
  • Hora: 05h30
 
  • Corrida 5km
  • Largada: Frente Biblioteca Central
  • Hora: 05h40
 
