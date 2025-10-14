Diário do Nordeste
Kits da 1ª Corrida 'Juntos por um Ceará Sem Fome' começam a ser entregues nesta terça (14)

A corrida será realizada no próximo sábado (18), na Vila do Mar, em Fortaleza

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:50)
Jogada
Legenda: Os kits da 1ª Corrida 'Juntos por um Ceará Sem Fome' começaram a ser entregues nesta terça-feira
Foto: Claudiano Rocha / Divulgação

A 1ª Corrida "Juntos por um Ceará Sem Fome", que acontece no próximo sábado (18), na Vila do Mar, em Fortaleza, iniciou a entrega dos kits neste terça-feira (14), na Praça Luíza Távora. O horário de retirada é das 14h às 21h e segue até quinta-feira (16).

Para receber o kit (composto por camisa, sacochila e número de peito), o participante deve entregar os 4 kg de alimentos não perecíveis (com exceção de sal e dentro do prazo de validade), que é o requisito obrigatório para a inscrição.

Legenda: Kit da corrida Juntos por um Ceará Sem Fome
Foto: Divulgação

A corrida encerra a programação do 2º Festival Ceará Sem Fome do Governo do Ceará e todo o material arrecadado será destinado às nove entidades credenciadas ao Programa que atuam na região da corrida.

A expectativa da organização é arrecadar cerca de 20 toneladas de alimentos, reforçando o engajamento da população cearense na luta contra a insegurança alimentar.

Detalhes da corrida

Legenda: A Corrida 'Juntos por um Ceará Sem Fome terá percursos de 3 e 5 km.
Foto: Divulgação / Corrida Juntos por um Ceará Sem Fome

A corrida será realizada no próximo sábado (18), na Vila do Mar, em Fortaleza. A concentração dos participantes está marcada para as 5h30, com largada às 6h, na Avenida Radialista José Lima Verde.

Com percursos de 3 km e 5 km, além da Corridinha Kids, a atividade reunirá crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência. A organização orienta os participantes a utilizarem transporte público ou veículos por aplicativo para chegar à Vila do Mar, a fim de facilitar o deslocamento e evitar congestionamentos. Bolsões de estacionamento estarão disponíveis nas Avenidas Leste Oeste e Radialista José Lima Verde.

Mais do que uma prática esportiva, a 1ª Corrida Juntos por um Ceará Sem Fome representa um gesto coletivo de solidariedade, reafirmando o compromisso do Ceará com a construção de um estado livre da fome.


Serviço

Entrega dos Kits – 1ª Corrida Juntos por um Ceará Sem Fome
Data: 14 a 16 de outubro
Horário: 14h às 21h
Local: Praça Luíza Távora (Av. Santos Dumont, 1589 – Aldeota, próximo à CeArt)
Item obrigatório para retirada: Doação de 4 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal)

Detalhes da Corrida

Data: 18/10/2025 (sábado)
Concentração: 5h30 | Largada: 6h
Local: Av. Radialista José Lima Verde, S/N - Vila do Mar, Fortaleza
Mais informações: www.cearasemfome.ce.gov.br

