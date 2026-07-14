Presidente da Comissão de Arbitragem da FCF é afastado do cargo; veja nome cotado para substituí-lo

O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), Paulo Silvio, está afastado do cargo. Nesta terça-feira (14), o próprio dirigente solicitou licença pelo período de 30 dias, deixando assim de exercer suas funções após o período de nove anos em que esteve no comando da pasta.

Durante este período, o vice-presidente da Comissão de Arbitragem da entidade, Almeida Filho, estará à frente das atividades inerentes à função.

O Diário do Nordeste apurou que, após este prazo de um mês, Paulo Silvio não retornará ao cargo e um novo presidente deverá assumir o comando da arbitragem cearense. Recentemente, Paulo Silvio foi alvo de críticas de vários dirigentes do futebol cearense.

Um dos nomes cotados é o de Marcelo de Lima Henrique, experiente árbitro carioca de 54 anos e que desde dezembro de 2021 passou a integrar o quadro da FCF.