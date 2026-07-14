Presidente da Comissão de Arbitragem da FCF é afastado do cargo; veja nome cotado para substituí-lo

Enquanto novo presidente não é oficializado, a arbitragem cearense passa a ser comandada, de maneira interina, por Almeida Filho

Escrito por André Almeida andre.almeida@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 15:50 (Atualizado às 16:00)
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Legenda: Paulo Silvio, ex-presidente da Comissão de Arbitragem da FCF
Foto: Pedro Chaves/FCF/Divulgação
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O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), Paulo Silvio, está afastado do cargo. Nesta terça-feira (14), o próprio dirigente solicitou licença pelo período de 30 dias, deixando assim de exercer suas funções após o período de nove anos em que esteve no comando da pasta.

Durante este período, o vice-presidente da Comissão de Arbitragem da entidade, Almeida Filho, estará à frente das atividades inerentes à função.

O Diário do Nordeste apurou que, após este prazo de um mês, Paulo Silvio não retornará ao cargo e um novo presidente deverá assumir o comando da arbitragem cearense. Recentemente, Paulo Silvio foi alvo de críticas de vários dirigentes do futebol cearense.

Um dos nomes cotados é o de Marcelo de Lima Henrique, experiente árbitro carioca de 54 anos e que desde dezembro de 2021 passou a integrar o quadro da FCF.

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