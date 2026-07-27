23 milhões pedem suspensão eterna da Argentina nas Copas do Mundo

A petição online que pede a exclusão eterna da Argentina em todas as Copas do Mundo se encerrou com 23,3 milhões de assinaturas. A marca ficou próxima de bater o recorde mundial reconhecido pelo Guinness Book, que foi de 24,3 milhões de assinaturas do movimento Jubilee 2000.

A campanha internacional "Argentina Out" surgiu em meio a acusações não comprovadas de favorecimento da arbitragem à equipe de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026. Segundo os organizadores, pessoas de 170 países assinaram o pedido por uma punição permanente à seleção argentina.

"Por que o resto do mundo deveria competir quando o vencedor já foi decidido? Expulsem a Argentina da Copa do Mundo e deem a todos os outros uma chance justa", pregou a campanha, que ficou no ar durante o torneio e se encerrou após a derrota da equipe na final contra a Espanha.

Fifa não vai comentar

Embora a campanha tenha alcançado grande repercussão internacional, a Fifa não fez comentários sobre as alegações de que a entidade tenha beneficiado a equipe de Lionel Messi durante a Copa do Mundo.

Enquanto isso, uma outra petição online, aberta no site Change.org, conseguiu 100 mil assinaturas pedindo a realização de uma nova final da Copa do Mundo de 2026. Os organizadores contestam as decisões do árbitro esloveno Slavko Vinčić. A Fifa também não comentou o caso.