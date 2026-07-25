Entenda os motivos do Fortaleza para contratar Paulo Autuori

O Fortaleza anunciou a contratação de Paulo Autuori como novo técnico para a sequência da Série B. Com 69 anos, é multicampeão e acumula passagens por equipes do Brasil e do exterior - um perfil diferente dos últimas temporadas no Leão. O Diário do Nordeste aponta os principais motivos da diretoria tricolor para a contratação do comandante, que tem vínculo até o fim de 2026.

Vale ressaltar que a movimentação foi conduzida pelo CEO Pedro Martins, que trabalhou com o treinador em dois times anteriores: Athletico-PR (2016 e 2017) e também no Cruzeiro (2023 e 2024). O técnico estava livre desde a saída do Sporting Cristal, do Peru, em março de 2026, onde acumulou 46 jogos, com 23 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 58,7% no intervalo de um ano.

Legenda: Paulo Autuori e Pedro Martins trabalharam juntos no Athletico-PR e no Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

A chegada na capital cearense está prevista para terça-feira (28), mesma data da partida com o Botafogo-SP, às 21h35, na Arena Castelão, pela Série B. Logo, o time tricolor segue com Reinan Santos como interino.

Principais motivos do Fortaleza para contratar Paulo Autuori

Mudança tática

O Fortaleza será o 23º clube da carreira de Paulo Autuori, que ocupou mais papéis de gestão nos últimos anos, no cargo de Diretor Técnico. Nesse recorte mais recente, desde 2021, esteve à beira do campo três vezes, pelo Atlético Nacional-COL (2022-2023), Cruzeiro (seis jogos em 2023) e Sporting Cristal-PER (2025-2026). E com a carreira longeva, com mais holofotes a partir de 1995, não abdicou do seu estilo: posse de bola e dominância.

Apesar de adaptar as formações táticas ao elenco, tem como característica equipes sólidas defensivamente e que ditam o ritmo da partida, sofrendo poucos contra-ataques e apresentando uma progressão ofensiva mais organizada. Um tipo de jogo diferente de Thiago Carpini, que investiu em transições agudas e de velocidade.

Logo, a aposta da diretoria era alcançar a performance na Série B através dessa nova forma de encarar o jogo, com um postura mais protagonista. Outra diferença é que Autuori chega com uma comissão que tem prepador físico, Fábio Eiras, e um técnico adjunto, que é Bernardo Franco. Esse papel não é de auxiliar, pois comanda a equipe junto do treinador principal em uma tarefa compartilhada.

Legenda: No Athletico-PR, Paulo Autuori atuou principalmente como Diretor Técnico do clube Foto: Gustavo Oliveira / Athletico-PR

Liderança do vestiário

Bicampeão da Libertadores (1998 e 2005) e campeão do Mundial de Clubes (2005), Paulo Autuori já trabalhou em equipes como São Paulo, Botafogo, Fluminense, Santos, Alianza Lima-PER, Sporting Cristal-PER, Benfica-POR, Cerezo Osaka-JAP, e seleções como Peru. É um dos nomes mais respeitados do futebol brasileiro.

O peso do currículo está atrelado a uma boa gestão de elenco e vestiário - um elo que o Fortaleza avaliou mais distante nas últimas semanas de Carpini. Devido à pressão da Série B, o departamento de futebol entende que Autuori é o melhor perfil, pois não se trata de uma aposta, mas técnico de respaldo para o momento.

Legenda: O último trabalho de Paulo Autuori foi no Sporting Cristal, do Peru, encerrado em março de 2026 Foto: divulgação / Sporting Cristal

Capacidade de gestão

Para além do trabalho em campo, o clube investiu na capacidade de visão macro da instituição por parte da comissão técnica. Com muitas vivências na carreira, Autuori intensificou atuações de Diretor Técnico a partir de 2016, papel que assumiu em equipes como Athletico-PR, Internacional, Goiás e Cruzeiro nesse intervalo.

Logo, a presença no Pici pode ser um facilitador junto à gestão para tomadas de decisão mais integradas, principalmente na montagem do elenco e gerenciamento dos processos do dia a dia, que envolvem os demais departamentos do Centro de Excelência, como nutrição, fisiologia e scout.

Em caso de acesso à Série A, as partes alinharam uma proposta de renovação para 2027. Logo, é um alto investimento em 2026 com possibilidade de continuidade para a próxima temporada, visto que o Autuori tem um custo mais elevado que o padrão ofertado atualmente na Série B.

Paulo Autuori | Ficha técnica