Análise: Qual deve ser a formação do Ceará contra o São Paulo? Veja alternativas de Condé

O Ceará enfrenta o São Paulo no sábado (26), às 18h30 no Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Léo Condé terá o retorno do lateral-esquerdo Matheus Bahia, mas o desfalque do lateral-direito Fabiano, suspenso.

No setor de ataque, ganha a opção de Pedro Henrique, que voltou já diante do Bahia, atuando por alguns minutos.

Sendo assim, qual deve ser a formação do Ceará diante do Tricolor?

O torcedor do Ceará sabe que Léo Condé é adepto de um time base e só modifica a formação em caso de lesão ou suspensão. Assim, o treinador deve mudar no máximo em 3 posições no time alvinegro em comparação ao time que enfrentou o Bahia na última segunda-feira em Salvador.

Formação 1

Legenda: Provável escalação do Ceará diante do São Paulo Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A formação mais provável tem a volta de Matheus Bahia para a lateral-esquerda, a ida de Rafael Ramos para sua posição, a lateral-direita e Aylon mantido no ataque, caso o técnico entenda que Pedro Henrique ainda não pode atuar os 90 minutos.

Formação 2

Legenda: Outra opção de formação do Ceará diante do São Paulo Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Se Condé entender que Pedro Henrique tem condições de atuar 90 minutos, ele pode ganhar a posição de Aylon. O Ceará ganharia em velocidade, drible e finalização, valências importantes para um jogo em casa, mas perderia em recomposição defensiva.

Formação 3

A última formação teria Guilherme, caso Condé queira ganhar na bola aérea, deixando Aylon e Pedro Henrique no banco. O garoto não atuou bem diante do Bahia, mas foi o substituto imediato de Aylon naquele jogo. E em casa, contra o Vasco, fez um bom jogo e deu assistência para o gol de Pedro Raul.