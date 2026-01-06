Diário do Nordeste
Grupo é resgatado de helicóptero após se afogar em Fortaleza

Um adolescente e três adultos foram retirados do mar da Praia da Cofeco.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

Quatro pessoas foram resgatadas de afogamento na Praia da Cofeco, no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza, no último domingo (4). O resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas foram um adolescente de 12 anos e três homens adultos, com idades entre 45 e 52 anos. As equipes de salvamento fizeram uso de um helicóptero para chegar às vítimas. Os primeiros socorros foram realizados após a condução das quatro pessoas para a faixa de areia. O adolescente, consciente, foi encaminhado para um hospital para acompanhamento médico. As demais vítimas não tiveram registro de mais ferimentos.

