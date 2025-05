Médico João Gilberto Macedo é o novo superintendente do IJF; saiba quem é

O médico ortopedista João Gilberto Gomes Macedo é o novo superintendente do Instituto Dr. José Frota (IJF), após a saída de Riane Azevedo do cargo para assumir a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O anúncio foi feito pelo prefeito Evandro Leitão (PT), na noite desta terça-feira (20).

"Ele exerceu a função de superintendente adjunto neste ano, ao lado da Dra. Riane Azevedo, e tem minha total confiança para gerenciar um dos maiores hospitais públicos do Brasil. Tenho a convicção de que ele seguirá o bom trabalho que a Dra. Riane desempenhou à frente do IJF. De nossa parte, terá todo o apoio e prioridade", escreveu o gestor.

A mudança ocorre após a saída da então gestora da SMS, Socorro Martins, anunciada pelo prefeito na tarde de terça-feira (20).

João Gilberto era o número dois da direção do hospital municipal desde janeiro deste ano, quando assumiu o cargo de superintendente adjunto. Na ocasião, o gestor reconheceu “os desafios e o tamanho dos serviços” prestados pela maior unidade de urgência e emergência de Fortaleza.

João é formado desde 2013 pela Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte. O novo superintendente tem residência em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital Manoel Victorino (BA), e em Cirurgia da Mão e Microcirurgia na Universidade Estadual de Campinas (SP).

O médico é credenciado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e pela Comissão Nacional de Residência Médica. João Gilberto também é membro titular da SBOT e da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão.

Legenda: João Gilberto ao lado de Gabriella Aguiar, vice-prefeita de Fortaleza, e Socorro Martins, ex-secretária municipal de Saúde Foto: Reprodução/Instagram

O profissional atuou, ainda em 2013, como bolsista do Ministério da Saúde no Programa de Saúde da Família (PSF), ação focada na atenção primária. João também fez parte do corpo clínico do Hospital Regional do Cariri (HRC), unidade estadual em Juazeiro do Norte, e em outras unidades filantrópicas e privadas da região.

Em dezembro de 2024, ele recebeu o título de cidadão de Juazeiro do Norte, terra à qual declarou “amor e respeito”.