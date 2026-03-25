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Morre professor Assis de Souza Filho, cientista que planejou o futuro das águas no Ceará

Pesquisador da UFC deixa como um de seus marcos o Plano de Gestão Proativa, que transforma a incerteza climática em planejamento estratégico para os 157 açudes do Estado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto de Assis de Souza Filho sentado e mesa de escritório com mapa do Ceará marcado em tela de computador ao fundo.
Legenda: Assis de Souza Filho morreu nesta quarta-feira (25), em decorrência de um câncer raro.
Foto: Viktor Braga/UFC

Morreu nesta quarta-feira, 25, o professor Francisco de Assis de Souza Filho, docente do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará (UFC) e um dos maiores nomes da gestão hídrica do Brasil. Ele tinha 59 anos e morreu em decorrência de um câncer raro que vinha enfrentando há seis anos.

Sua trajetória no meio acadêmico e na ocupação de cargos institucionais consolida um legado que redefine a convivência com o semiárido. 

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Trajetória de liderança e compromisso público

A excelência técnica de Assis era indissociável de sua veia humanista. Ex-presidente do DCE da UFC na década de 1980, ele aliou a liderança estudantil a uma formação acadêmica de alto nível, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo (USP).

Ocupou cargos de relevância como a presidência da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e a coordenação da área de Recursos Hídricos na Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

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Para o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, o professor construiu uma carreira "marcada pela excelência, pelo compromisso público e pela dedicação à construção de soluções para diversas demandas socioeconômicas e socioambientais".

Recentemente, Assis assumiu a criação do Centro Estratégico de Excelência em Políticas de Águas e Secas (CEPAS) na UFC, um órgão transdisciplinar voltado para o diálogo entre geociências, engenharia e dimensões sociais.

O legado de Assis de Souza Filho é visto como um "centro de conhecimento aplicado", voltado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como destacou Custódio, em uma postagem em suas redes sociais, Assis foi "um homem justo, humanista e profundamente dedicado à construção de uma sociedade mais equilibrada e sustentável".

Em nota, o Centro Estratégico de Excelência em Políticas de Águas e Secas reafirmou que "hoje (25 de março) é dia de reconhecer que seu legado permanece vivo em cada ideia, em cada projeto, em cada pessoa que ele tocou".

Na publicação, ainda ressaltou que os trabalhos seguirão sendo feitos, "com a coragem, a presença e o compromisso que ele sempre nos ensinou".

Plano de Gestão Proativa de Seca é legado

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste, em 2023, Assis detalhou a ferramenta que se tornou o coração de sua atuação recente: o Plano de Gestão Proativa de Seca.

Diferente das medidas reativas adotadas em crises passadas, o plano desenvolvido em parceria entre a UFC, a Cogerh e a Funceme propõe uma norma para cada um dos 157 reservatórios monitorados no Ceará. A ideia central, explicada na época pelo pesquisador, é o planejamento proativo: não esperar a seca chegar para definir o que fazer.

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