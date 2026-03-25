Mais de 30 cidades do CE têm alerta de chuvas intensas nesta quarta (25); veja locais

Aviso se estende por todo o dia, no feriado da Data Magna, especialmente nos sertões cearenses e no noroeste do Estado.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:27)
Ceará
foto de um senhor de costas, com blusa verde e bermuda branca, caminhando com guarda chuva aberto em calçada em um dia de chuva intensa.
Legenda: Devem ser registradas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia.
Foto: Fabiane de Paula.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (25), alerta de chuvas intensas para 32 municípios do Ceará. 

O grau de severidade é de perigo potencial, que se estende por todo o dia, no feriado da Data Magna, especialmente nos sertões cearenses e no noroeste do Estado.

Devem ser registradas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia. Os ventos intensos podem chegar a 60 quilômetros por hora.

Segundo o levantamento, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Conforme o Inmet, Fortaleza apresenta muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima pode atingir 31° e a mínima é de 25° na capital.

Além do Ceará, o alerta também é válido para outros diversos estados brasileiros como Tocantins, São Paulo, Paraná, Piauí, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Amapá.

Veja lista de municípios afetados

  1. Aiuaba
  2. Ararendá
  3. Barroquinha
  4. Camocim
  5. Carnaubal
  6. Chaval
  7. Coreaú
  8. Crateús
  9. Croatá
  10. Frecheirinha
  11. Graça
  12. Granja
  13. Guaraciaba do Norte
  14. Ibiapina
  15. Independência
  16. Ipaporanga
  17. Ipu
  18. Ipueiras
  19. Mucambo
  20. Nova Russas
  21. Novo Oriente
  22. Parambu
  23. Pires Ferreira
  24. Poranga
  25. Quiterianópolis
  26. Reriutaba
  27. São Benedito
  28. Tamboril
  29. Tauá
  30. Tianguá
  31. Ubajara
  32. Viçosa do Ceará

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

Previsão do tempo para esta quarta (25)

A previsão de chuvas em todo o território estadual é reforçada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira:

Manhã

Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte. No Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, chuvas isoladas de intensidade fraca.

Tarde

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva no noroeste do estado e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Noite

Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, Cariri e sul da Jaguaribana.

