Mais de 30 cidades do CE têm alerta de chuvas intensas nesta quarta (25); veja locais
Aviso se estende por todo o dia, no feriado da Data Magna, especialmente nos sertões cearenses e no noroeste do Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (25), alerta de chuvas intensas para 32 municípios do Ceará.
O grau de severidade é de perigo potencial, que se estende por todo o dia, no feriado da Data Magna, especialmente nos sertões cearenses e no noroeste do Estado.
Devem ser registradas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia. Os ventos intensos podem chegar a 60 quilômetros por hora.
Segundo o levantamento, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Conforme o Inmet, Fortaleza apresenta muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima pode atingir 31° e a mínima é de 25° na capital.
Além do Ceará, o alerta também é válido para outros diversos estados brasileiros como Tocantins, São Paulo, Paraná, Piauí, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Bahia e Amapá.
Veja lista de municípios afetados
- Aiuaba
- Ararendá
- Barroquinha
- Camocim
- Carnaubal
- Chaval
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Frecheirinha
- Graça
- Granja
- Guaraciaba do Norte
- Ibiapina
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Mucambo
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Parambu
- Pires Ferreira
- Poranga
- Quiterianópolis
- Reriutaba
- São Benedito
- Tamboril
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Viçosa do Ceará
Como funcionam os avisos
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.
Previsão do tempo para esta quarta (25)
A previsão de chuvas em todo o território estadual é reforçada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Confira:
Manhã
Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte. No Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns, chuvas isoladas de intensidade fraca.
Tarde
Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva no noroeste do estado e sul do Sertão Central e Inhamuns.
Noite
Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, Cariri e sul da Jaguaribana.