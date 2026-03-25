Incêndio atinge fábrica e provoca interdição de casa no Autran Nunes, em Fortaleza

Uma fábrica de lingerie localizada no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, pegou fogo na noite de terça-feira (24), e focos do incêndio continuam sendo debelados no local durante a manhã desta quarta (25). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por moradores da região.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, o incidente teve início cerca de 30 minutos após a saída dos últimos funcionários da fábrica. O espaço, que fica localizado na Rua Curitiba, pertence à marca Liebe Lingerie.

Veja o vídeo:

Os primeiros trabalhos de combate às chamas foram realizados pela brigada de incêndio da própria fábrica, acionada por um morador das proximidades. Logo em seguida, o Corpo de Bombeiro se uniu à ação.

Ao todo, seis horas de trabalho foram necessárias para encerrar o incêndio, enquanto o rescaldo continua sendo conduzido durante esta manhã.

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Relatos das equipes apontam que toda a mercadoria armazenada em um dos três galpões da fábrica foi consumida pelas chamas. O teto do galpão também desabou durante o ocorrido.

A gravidade do incêndio levou a Defesa Civil a interditar uma residência vizinha da fábrica, ainda durante a noite de terça-feira (24), por conta dos riscos de desabamento. Quatro pessoas deixaram o local após a recomendação das autoridades.

A causa do incêndio, entretanto, ainda não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Até então, suspeita é de que um curto-circuito possa ter dado início às chamas.