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Simulação de incêndio em shopping interditará Av. Santos Dumont nesta terça (24)

Ao todo, 16 linhas de ônibus terão itinerário alterado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
A fachada do Shopping Del Paseo em Fortaleza apresenta sua característica torre comercial de tons rosados e múltiplas varandas sob um céu azul claro. No nível da rua, destacam-se a entrada principal com o letreiro do shopping, lojas como a Tim e a movimentação de pedestres na calçada e escadarias.
Legenda: Simulação de incêndio irá impactar entorno da Torre Comercial Del Paseo na manhã desta terça (24).
Foto: Divulgação.

Parte da avenida Santos Dumont será bloqueada nesta terça-feira (24), a partir das 8h30, para a realização de um simulado de evacuação por incêndio. O trecho interditado será entre a avenida Desembargador Moreira e a rua Leonardo Mota.

Os desvios de trânsito devem impactar o tráfego tanto de carros particulares quanto de 16 linhas de ônibus. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão dando suporte operacional à ação, prevista para durar 45 minutos.

A simulação de incêndio irá ocorrer na Torre Comercial Del Paseo e deve reunir cerca de mil participantes, entre agentes de segurança, colaboradores e figurantes. Ação objetiva aprimorar protocolos e ampliar o preparo para lidar com situações críticas.

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Desvios

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, veículos vindos da própria Av. Santos Dumont devem fazer a conversão na Av. Desembargador Moreira.

Para quem vier pela rua Barbosa de Freitas, só será possível seguir direto. Já pela rua Leonardo Mota, a opção será apenas dobrar à direita na Av. Santos Dumont.

As linhas de ônibus que serão afetadas pelo desvio serão: 

  • 027 - Siqueira / Papicu / Aeroporto
  • 030 - Siqueira / Papicu / 13 de maio
  • 032 - Av. Borges de Melo II
  • 038 - Parangaba / Papicu
  • 042 - Ant° Bezerra / Francisco Sá / Papicu
  • 044 - Parangaba / Papicu / Montese
  • 045 - Conj. Ceará / Papicu / Montese
  • 085 - Lagoa / Aldeota
  • 086 - Bezerra de Menezes / Santos Dumont
  • 087 - Expresso / Siqueira / Papicu
  • 089 - Expresso / Parangaba / Papicu
  • 680 - José Walter / Papicu / Cidade Jardim
  • 713 - Riomar / Papicu / João XXIII
  • 753 - Cidade 2000 / Sargento Hermínio
  • 833 - Cidade 2000 / Centro
  • 901 - Dom Luis / Papicu / Centro

Na simulação, a Defesa Civil de Fortaleza irá auxiliar na evacuação do prédio comercial e, após o término das ações de resgate e contenção, avaliar estruturalmente a edificação 

Duas situações específicas também serão encenadas na ocasião: o resgate por meio de rapel de uma vítima com queimaduras e o resgate de uma vítima com fraturas para as escadas de emergência do empreendimento.

O momento terá participação ainda do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, de ambulâncias de resgate e de equipe particular de atendimento. Drones irão captar imagens aéreas da operação para que os registros possam ser analisados posteriormente.

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