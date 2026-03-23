Simulação de incêndio em shopping interditará Av. Santos Dumont nesta terça (24)
Ao todo, 16 linhas de ônibus terão itinerário alterado.
Parte da avenida Santos Dumont será bloqueada nesta terça-feira (24), a partir das 8h30, para a realização de um simulado de evacuação por incêndio. O trecho interditado será entre a avenida Desembargador Moreira e a rua Leonardo Mota.
Os desvios de trânsito devem impactar o tráfego tanto de carros particulares quanto de 16 linhas de ônibus. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão dando suporte operacional à ação, prevista para durar 45 minutos.
A simulação de incêndio irá ocorrer na Torre Comercial Del Paseo e deve reunir cerca de mil participantes, entre agentes de segurança, colaboradores e figurantes. Ação objetiva aprimorar protocolos e ampliar o preparo para lidar com situações críticas.
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Desvios
Conforme a Prefeitura de Fortaleza, veículos vindos da própria Av. Santos Dumont devem fazer a conversão na Av. Desembargador Moreira.
Para quem vier pela rua Barbosa de Freitas, só será possível seguir direto. Já pela rua Leonardo Mota, a opção será apenas dobrar à direita na Av. Santos Dumont.
As linhas de ônibus que serão afetadas pelo desvio serão:
- 027 - Siqueira / Papicu / Aeroporto
- 030 - Siqueira / Papicu / 13 de maio
- 032 - Av. Borges de Melo II
- 038 - Parangaba / Papicu
- 042 - Ant° Bezerra / Francisco Sá / Papicu
- 044 - Parangaba / Papicu / Montese
- 045 - Conj. Ceará / Papicu / Montese
- 085 - Lagoa / Aldeota
- 086 - Bezerra de Menezes / Santos Dumont
- 087 - Expresso / Siqueira / Papicu
- 089 - Expresso / Parangaba / Papicu
- 680 - José Walter / Papicu / Cidade Jardim
- 713 - Riomar / Papicu / João XXIII
- 753 - Cidade 2000 / Sargento Hermínio
- 833 - Cidade 2000 / Centro
- 901 - Dom Luis / Papicu / Centro
Na simulação, a Defesa Civil de Fortaleza irá auxiliar na evacuação do prédio comercial e, após o término das ações de resgate e contenção, avaliar estruturalmente a edificação
Duas situações específicas também serão encenadas na ocasião: o resgate por meio de rapel de uma vítima com queimaduras e o resgate de uma vítima com fraturas para as escadas de emergência do empreendimento.
O momento terá participação ainda do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, de ambulâncias de resgate e de equipe particular de atendimento. Drones irão captar imagens aéreas da operação para que os registros possam ser analisados posteriormente.