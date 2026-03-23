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Explosão em transformador provoca incêndio em subestação de energia em Sobral; veja vídeo

Enel informou que realizou manobras de carga e acionou geradores para reduzir os impactos no fornecimento de energia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

Um incêndio na Subestação de Sobral foi registrado na madrugada desta segunda-feira (23), após a explosão de um transformador. Não houve registro de vítimas.

Segundo a Enel Distribuição Ceará, a ocorrência afetou o fornecimento de energia para parte dos clientes da região. A empresa informou que realizou manobras de carga e acionou geradores para reduzir os impactos, com normalização de cerca de 94% do serviço até as 5h24.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 2h13, após acionamento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que informou uma explosão seguida de incêndio em uma estrutura na Avenida Hermínio de Moraes, bairro Padre Ibiapina.

No local, a equipe da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiro Militar confirmou a situação e identificou que o fogo teve início após a explosão de um transformador.

Por questões de segurança, os bombeiros aguardaram a liberação da área devido à presença de fios energizados no solo. Após a confirmação de condições seguras pela equipe técnica responsável, o combate às chamas foi iniciado.

Extintores e caminhões dos bombeiros foram usados em combate

Inicialmente, foram utilizados extintores de pó químico disponíveis na estação, mas sem sucesso. Em seguida, os militares realizaram o combate direto com água, utilizando mangueiras da viatura, conseguindo controlar o incêndio.

A ocorrência contou com o apoio de equipes da concessionária de energia elétrica, que atuaram na segurança da área e prestaram suporte técnico durante a operação.

Após a extinção das chamas e a verificação das condições de segurança, a ocorrência foi encerrada e a equipe retornou à unidade.

Nota da Enel na íntegra:

A Enel Distribuição Ceará informa que registrou, na madrugada desta segunda-feira (23), uma ocorrência na Subestação de Sobral, afetando o fornecimento de energia para alguns clientes da região. De imediato, a distribuidora realizou manobras de carga e acionou geradores e eletrocentros para reduzir a afetação. Até às 5h24, o serviço já foi normalizado para cerca de 94% dos consumidores impactados. A distribuidora ainda irá instalar duas subestações móveis para reforçar o atendimento na região.

Para atender à ocorrência, a companhia acionou o Corpo de Bombeiros e enviou equipes ao local. Após a atuação das equipes de emergência, técnicos da Enel seguem trabalhando nos reparos necessários. A companhia permanece atuando para restabelecer o fornecimento de energia para todos os clientes no menor tempo possível”.

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