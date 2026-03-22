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Ceará tem ‘perigo potencial’ de chuvas intensas em 178 cidades; veja as 6 fora da lista

Aviso do Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h até segunda-feira (23).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra campo verde, lagoa e um céu com nuvens carregadas no Ceará, que deve receber chuvas até esta segunda-feira (22).
Legenda: O aviso começou às 10h deste domingo (22) e segue válido até as 23h59 de segunda-feira (23).
Foto: Helene Santos/SVM.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (22), um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “perigo potencial” para 178 municípios do Ceará.

O aviso começou às 10h deste domingo (22) e segue válido até as 23h59 de segunda-feira (23). Segundo o órgão, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

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Apesar do cenário, o risco é considerado baixo para ocorrências como queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja lista de municípios que não foram incluídos no aviso:

  • Aracati;
  • Fortim;
  • Icapuí;
  • Itaiçaba;
  • Jaguaruana;
  • São João do Jaguaribe.

Orientações do Inmet

O Inmet recomenda alguns cuidados durante rajadas de vento:

  • Evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

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