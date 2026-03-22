Ceará tem ‘perigo potencial’ de chuvas intensas em 178 cidades; veja as 6 fora da lista
Aviso do Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h até segunda-feira (23).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (22), um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “perigo potencial” para 178 municípios do Ceará.
O aviso começou às 10h deste domingo (22) e segue válido até as 23h59 de segunda-feira (23). Segundo o órgão, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
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Apesar do cenário, o risco é considerado baixo para ocorrências como queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Veja lista de municípios que não foram incluídos no aviso:
- Aracati;
- Fortim;
- Icapuí;
- Itaiçaba;
- Jaguaruana;
- São João do Jaguaribe.
Orientações do Inmet
O Inmet recomenda alguns cuidados durante rajadas de vento:
- Evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).