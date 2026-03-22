Carros que circulavam de forma irregular nas dunas da Sabiaguaba são apreendidos neste domingo (22)

Dois veículos foram apreendidos pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) na manhã deste domingo (22) por circulação irregular nas dunas da Sabiaguaba, em Fortaleza. A multa por causar degradação ambiental em unidades de conservação ou em Zonas de Proteção Ambiental pode chegar a R$ 48,6 mil.

Com o auxílio de drones, a equipe identificou os automóveis enquanto eles estavam estacionados na área do Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba (PNMDS), onde a legislação proíbe a circulação de veículos.

Veja também Ceará Diocese de Baturité (CE) é instalada e marca primeira área episcopal do Brasil sob Papa Leão XIV Ceará Ceará tem ‘perigo potencial’ de chuvas intensas em 178 cidades; veja as 6 fora da lista

A operação contou com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Segundo informações da Agência, os condutores foram autuados por circular com veículo automotor em área protegida e tiveram o veículo apreendido.

"Após os procedimentos administrativos, os automóveis foram removidos com apoio de reboque da AMC e encaminhados ao pátio da Agefis", informou a Agência, em nota.

O que diz a legislação

Classificado como Zona de Proteção Ambiental (ZPA-3), o Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba é uma das principais áreas de preservação ambiental de Fortaleza e possui regras específicas para garantir a proteção do ecossistema local.

O Código da Cidade proíbe a circulação de veículos em áreas de preservação ambiental e determina. Conforme o Art. 764 da legislação, causar degradação ambiental em unidades de conservação ou em Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) constitui infração gravíssima, sujeita a multa de até R$ 48,6 mil e medidas administrativas, como apreensão.