Diocese de Baturité (CE) é instalada e marca primeira área episcopal do Brasil sob Papa Leão XIV

A partir dessa segunda-feira (23), o Ceará vai receber a primeira área episcopal instalada em solo brasileiro pelo papa Leão XIV. Trata-se da Diocese de Baturité, a 90 km da capital cearense, que terá o território desmembrado da Arquidiocese de Fortaleza (CE) e abrangerá 14 municípios e 21 paróquias.

O anúncio havia sido feito em janeiro deste ano por Leão XIV. A instalação foi celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, nesse sábado (21), em vídeo publicado nas redes sociais. O primeiro bispo da nova diocese, Dom Luís Gonzaga Pepeu, também será empossado.

Legenda: Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu será o arcebispo da Diocese de Baturité. Foto: Divulgação/CNBB.

A celebração será presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha, ex-bispo auxiliar de Fortaleza. A cerimônia marca oficialmente o início das atividades da nova diocese, que passa a ter administração própria dentro da estrutura da Igreja Católica.

Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, a cidade deve receber um público estimado a partir de 8 mil pessoas. Até a sexta-feira (20), havia a confirmação da presença de 40 bispos, mais de 250 padres e cerca de 100 seminaristas.

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Durante a mensagem, Dom Gregório citou o Evangelho de João 11, 1–45, que narra a ressurreição de Lázaro, como símbolo de esperança e de chamado à fé. “É nessa esperança que a nossa Igreja vive um momento histórico e cheio de alegria. Um marco para a Igreja no Ceará e para todo o País”, afirmou.

A nova diocese será formada pelos 14 municípios do Maciço de Baturité:

Acarape Aracoiaba Aratuba Barreira Baturité Canindé Caridade Guaramiranga Mulungu Pacoti Ocara Palmácia Paramoti Redenção

“Rezemos para que essa nova igreja particular seja sinal de vida, unidade e renovação espiritual”, declarou o arcebispo durante a mensagem sobre a criação da nova estrutura religiosa.

Dom Gregório também reforçou o pedido de participação popular na coleta da Campanha da Fraternidade, que será realizada no próximo fim de semana em todas as paróquias.

Inspirada pelo lema “Ele veio morar no meio de nós”, a campanha deste ano aborda o tema da moradia, e os recursos arrecadados serão destinados a projetos voltados à melhoria das condições de habitação.