Data Magna: Entenda o que é e por que é feriado no Ceará
Abolição da escravidão no Ceará foi definida quatro anos antes da Lei Áurea.
Nesta quarta-feira (25), os cearenses irão aproveitar o feriado da Data Magna, criado em homenagem ao pioneirismo do Estado na libertação dos escravizados.
Instituído em 2011, este dia relembra a abolição da escravidão no Ceará, realizada em 1884 pelo então presidente da província, Manuel Sátiro de Oliveira Dias.
O indeditismo vem pelo fato de a aprovação ter ocorrido quatro anos antes da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que tornou a escravidão ilegal em todo o País.
Veja também
O que significa Data Magna?
A expressão "Data Magna" se refere a um acontecimento de grande importância. Magna, no latim, significa "grande". Assim, o termo indica uma data de grande importância para a história de uma determinada região.
No caso dos significados da Data Magna, cada estado pode atribuir ao termo um conceito específico. Enquanto no Ceará a efeméride diz respeito á abolição dos escravos, em Pernambuco, por exemplo, o feriado da Data Magna ocorre no dia 6 de março, em celebração à Revolução Pernambucana de 1817.
Além de ser um dos grandes marcos históricos e políticos do Ceará, a Data Magna local rendeu ao Estado o título de "Terra da Luz", utilizado até os dias de hoje.
Data Magna é o único feriado estadual do Ceará
O feriado desta quarta-feira também é o único exclusivamente estadual. Isso porque, conforme a norma que trata dos feriados no País, os Estados não podem instituir mais nenhum dia livre além da Data Magna.
Outras regras para os feriados incluem:
- os declarados por lei federal;
- os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal;
- os dias de guarda (feriados religiosos) declarados em lei municipal, em número não superior a quatro, dentre eles a Sexta-Feira da Paixão.
Feriado também celebra Dragão do Mar
O dia 25 de março também celebra a memória de Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar.
Jangadeiro é uma das principais figuras contra o tráfico de escravizados, Francisco protagonizou momentos importantes que levaram o Estado a realizar o feito da Data Magna.
O principal deles aconteceu em 1881, quando Chico da Matilde, como também era chamado, e outros jangadeiros se recusaram a transportar para os navios negreiros os escravos que seriam vendidos em São Paulo e Rio de Janeiro.