Programa Pé-de-Meia tem pagamento nesta segunda (23); veja quem tem direito

A primeira parcela do programa Pé-de-Meia de 2026, referente à matrícula, começa a ser pago a estudantes do ensino médio da rede pública nesta segunda-feira (23). Os pagamentos seguem até o dia 30 de março, de acordo com o mês de nascimento dos alunos.

No mesmo período, o Ministério da Educação também inicia os depósitos para quem foi aprovado no ano letivo de 2025 e para os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o MEC, os pagamentos são realizados conforme as secretarias estaduais de Educação repassam os dados dos alunos.

O programa prevê o pagamento de R$ 200 pela matrícula, além de outras nove parcelas no mesmo valor. Os estudantes que participam do Enem também recebem um incentivo adicional de R$ 200.

As informações atualizadas sobre o ano letivo de 2026 já estão disponíveis para consulta desde a última sexta-feira (20), no portal do Ministério da Educação. O acesso pode ser feito por computador, celular ou tablet, utilizando a conta gov.br do estudante.

Veja calendário de pagamento:

23 de março: nascidos em janeiro e fevereiro

24 de março: nascidos em março e abril

25 de março: nascidos em maio e junho

26 de março: nascidos em junho e agosto

27 de março: nascidos em setembro e outubro

30 de março: nascidos em novembro e dezembro

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Quem tem direito?

Criado em 2024, o programa Pé-de-Meia é voltado para alunos de famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único do governo federal. Atualmente, cerca de 6 milhões de estudantes são beneficiados em todo o país.



