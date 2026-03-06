Compreendendo como a ciência avança: polilaminina e seus avanços e limitações atuais

O nome polilaminina tornou-se muito discutido na mídia brasileira nas últimas semanas, trazendo esperança e também inúmeras perguntas sobre como a ciência progride.

Primeiramente, é importante compreender do que se trata: a polilaminina é uma molécula desenvolvida a partir de uma proteína natural do nosso corpo, a laminina. Trata-se de uma forma polimerizada da laminina, tendo sido desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no laboratório da bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, com o objetivo principal de criar um microambiente favorável para guiar o crescimento dos axônios após lesões na medula espinhal, restabelecendo as conexões neurais lesionadas.

Lesões medulares, na maioria dos casos, ocasionam perdas motoras e sensitivas permanentes, porque o sistema nervoso central apresenta limitações na capacidade de regeneração espontânea. Por isso, uma pesquisa como essa desperta inúmeras expectativas nas pessoas acometidas por lesões na medula, além de provocar amplo debate dentro da comunidade científica e da sociedade em geral.

No entanto, antes disso, é importante entender como a ciência avança e qual é o estágio atual da pesquisa.

Na epidemiologia clínica, medicamentos em desenvolvimento devem seguir um longo percurso até que sua segurança e eficácia sejam comprovadas e possam ser disponibilizados comercialmente. Nesse sentido, de forma simplificada, a sequência clássica inicia-se com os chamados “estudos de bancada”, desenvolvidos in vitro, em laboratório, com células ou modelos moleculares, a fim de compreender os mecanismos biológicos envolvidos.

Posteriormente, se os resultados forem promissores, avança-se para os estudos pré-clínicos, in vivo, realizados em modelos animais, para avaliar a segurança inicial, a toxicidade e os possíveis efeitos no organismo. A partir dos achados in vitro e in vivo, antes dos grandes ensaios clínicos, pode-se conduzir um estudo piloto em humanos, com número reduzido de participantes, com o objetivo de testar viabilidade, logística, segurança preliminar e ajustar os protocolos.

Em seguida, realiza-se o ensaio clínico de fase 1, com pequeno número de voluntários, no qual não se busca comprovar eficácia, mas sim avaliar a segurança e a tolerabilidade, além de definir as doses.

Com resultados favoráveis, passa-se à fase 2, na qual se amplia o número de participantes, podendo chegar a centenas, para monitoramento contínuo da segurança e avaliação preliminar da eficácia.

Já a fase 3 inclui um grupo maior de participantes, podendo variar de centenas a milhares, sendo nessa etapa que se comprova a eficácia, por meio de uma metodologia robusta, com um grupo controle, que recebe placebo ou tratamento padrão, e o grupo que recebe o medicamento em teste. Em alguns casos, já há grupo controle em estudos de fase 2, e na fase 1 pode haver ou não.

A partir dos resultados da fase 3, ocorre a aprovação pela agência regulatória. No Brasil, quem realiza essa decisão é a Anvisa. E, posteriormente, realiza-se o estudo de fase 4, após a comercialização, para observar possíveis efeitos adversos a longo prazo.

No caso da polilaminina, os pesquisadores receberam recentemente autorização da Anvisa para realizar o ensaio clínico de fase 1, ou seja, a investigação ainda se encontra em estágio inicial no que se refere a resultados em seres humanos.

Estudos laboratoriais e em modelos animais já foram conduzidos, incluindo um trabalho com cães publicado em agosto de 2025 na revista Frontiers in Veterinary Science, que demonstrou resultados promissores com a aplicação da polilaminina na medula de seis cães: quatro voltaram a andar e dois apresentaram recuperação discreta dos movimentos, com poucos efeitos colaterais descritos. Também foi desenvolvido um estudo-piloto em humanos, com pequeno número de participantes (oito), contudo, os resultados foram divulgados apenas em pré-prints, ou seja, ainda não passaram por revisão por pares para publicação em periódico científico.

A proposta do texto dessa semana foi demonstrar, a partir de um exemplo atual, como a ciência se desenvolve, desde a descoberta do potencial terapêutico de uma molécula até a possível comercialização de um medicamento. Entretanto, para que isso ocorra, todo um processo e método clínico-científico devem ser seguidos e respeitados, sem pular etapas, para que possamos ter segurança quanto à eficácia, à segurança e aos possíveis efeitos adversos.

Devemos valorizar e celebrar as conquistas da ciência brasileira e internacional, mas também respeitar o tempo e o rigor do método científico, pois cada fase é fundamental para que o conhecimento avance e possa impactar a vida das pessoas de forma positiva.

