Hipotireoidismo canino: sintomas, diagnóstico e tratamento para cuidar do seu cão

Seu cão está com cansaço e ganha peso sem motivo aparente? Caso, sim, é importante estar atento, pois esses sintomas podem ser indicativo de hipotireoidismo, uma doença hormonal que também afeta pets, além de humanos. A condição é causada pela baixa produção de hormônios da tireoide, o que pode comprometer a qualidade de vida do animal.

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem garantir o bem-estar e longevidade ao pet.

O Diário do Nordeste conversou com Glauce Medeiros, endocrinologista e Gastroenterologista Veterinária, e separou os principais pontos que tutores precisam saber sobre a doença da tireoide em cães.

O que é hipotireoidismo canino?

Conforme a veterinária, o hipotireoidismo é uma condição endócrina que diminui a produção do hormônio da tireoide. Ela causa alterações comportamentais, metabólicas e a dermatológicas no cachorro.

Legenda: Cachorros com o Cocker Spaniel podem ter pré-disposição à doença. Foto: Goldfish Studio/Shutterstock.

Quais as principais causas do hipotireoidismo em cães?

Tireoidite linfocítica: É uma doença autoimune na qual o sistema imunológico ataca, inflama e destrói o tecido da tireoide, podendo causar hipotireoidismo.

Atrofia idiopática da tiroide: nessa condição, o tecido da glândula tireoide vira gordura, e não há motivos aparentes. Acontece mais em cães, do que em humanos.

Neoplasias de tireoide: cânceres que acometem e/ou começam na glândula tireoide.

Fatores de risco

O hipotireoidismo canino acomete frequentemente cães de meia-idade, de ambos os sexos. A médica-veterinária Glauce Medeiros apontam que é uma endocrinopatia frequentemente diagnosticada.

"Na minha rotina, é a terceira endocrinopatia mais diagnosticada, depois da obesidade e diabete canina", aponta.

Quais raças são mais acometidas?

Glauce aponta que a literatura da medicina veterinária cita raças predispostas à doença:

Beagle;

Golden Retriever;

Labrador Retriever;

Cocker Spaniel.

Entretanto, há uma grande parcela de cães sem raça definida (SRDs) diagnosticado com o hipotireoidismo.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico é feito por meio da avaliação de uma série de sinais clínicos, histórico e exames de sangue para medir os níveis de hormônios tireoidianos.

Quais são os sintomas?

Letargia (desanimado na maior parte do tempo);

Sonolência (dormindo bem mais do que de costume);

Bradicardia (diminuição da frequência cardíaca);

Intolerância ao exercício (se cansa muito rápido ou não consegue fazer exercícios rotineiros);

Intolerância ao frio (constantemente procurando fontes de calor).

Tratamento e cuidados

O tratamento envolve reposição hormonal canina, e é feito com prescrição do remédio levotiroxina, de uso contínuo. A veterinária alerta que o tratamento precisa ser acompanhado de perto pelo endocrinologista veterinário

A medicação faz a suplementação tireoidiana, ao substituir o hormônio tireoidiano T4 (tiroxina).

O profissional deve monitorar os níveis do hormônio da tireoide para, se necessário, ajustar a dose.