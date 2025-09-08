Diário do Nordeste
Cachorra morde explosivo para salvar família de atentado, no Peru

Atentado deixou animal com sequelas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Pets
Cachorrinha Manchis olhar encantador, um olha para a câmera e o outro está deitado na rua ensolarada, ambos parecem adoráveis e carentes de atenção.
Legenda: Pet virou celebridade após ato heróico
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma cachorrinha protagonizou um ato heroico ao desativar, com mordidas, uma dinamite jogada na casa onde mora com os tutores, no Peru. O caso aconteceu no fim de agosto, mas voltou a repercutir nas redes sociais nesse fim de semana.

A ação foi filmada pelas câmeras de segurança da casa. No vídeo, é possível ver uma pessoa encapuzada jogando o objeto em chamas no quintal. Ao ver a ação, a cachorrinha, chamada de Manchis, corre imediatamente até o explosivo e começa a mordê-lo. Graças à reação rápida do animal, o pavio se apagou e a família saiu ilesa.

O suspeito fugiu, mas acabou detido horas depois. Conforme noticiado na imprensa norte-americana, as motivações para o atentado ainda são investigadas pelas autoridades locais.

Todo o caso foi acompanhado pelo jornalista peruano Carlos Alberto Mesias Zarate, um dos tutores de Manchis. Ele declarou, em entrevista à emissora NBC, os policiais identificaram o explosivo como "do mesmo tipo utilizado em minas terrestres". Ele ainda brincou que acontecimentos como esse "fazem parte do trabalho".

Apesar do final feliz, o feito de Manchis deixou sequelas. Dias após o ocorrido, os tutores perceberam que ela não conseguia mais latir. Uma ida ao veterinário revelou que as cordas vocais dela foram queimadas, resultando em um tratamento que continua há semanas.

Ainda assim, a cachorrinha se tornou uma figura de destaque entre os moradores do bairro, e ganhou o apelido de "Super Manchis" na internet.

