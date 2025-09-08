Cachorra morde explosivo para salvar família de atentado, no Peru

Uma cachorrinha protagonizou um ato heroico ao desativar, com mordidas, uma dinamite jogada na casa onde mora com os tutores, no Peru. O caso aconteceu no fim de agosto, mas voltou a repercutir nas redes sociais nesse fim de semana.

A ação foi filmada pelas câmeras de segurança da casa. No vídeo, é possível ver uma pessoa encapuzada jogando o objeto em chamas no quintal. Ao ver a ação, a cachorrinha, chamada de Manchis, corre imediatamente até o explosivo e começa a mordê-lo. Graças à reação rápida do animal, o pavio se apagou e a família saiu ilesa.

O suspeito fugiu, mas acabou detido horas depois. Conforme noticiado na imprensa norte-americana, as motivações para o atentado ainda são investigadas pelas autoridades locais.

Veja também Pets Criança viraliza ao escolher 'rato sem pelo' como tema de aniversário: 'diva incompreendida' Pets Castração de cães e gatos: o que você precisa saber antes de castrar seu pet

Todo o caso foi acompanhado pelo jornalista peruano Carlos Alberto Mesias Zarate, um dos tutores de Manchis. Ele declarou, em entrevista à emissora NBC, os policiais identificaram o explosivo como "do mesmo tipo utilizado em minas terrestres". Ele ainda brincou que acontecimentos como esse "fazem parte do trabalho".

Apesar do final feliz, o feito de Manchis deixou sequelas. Dias após o ocorrido, os tutores perceberam que ela não conseguia mais latir. Uma ida ao veterinário revelou que as cordas vocais dela foram queimadas, resultando em um tratamento que continua há semanas.

Ainda assim, a cachorrinha se tornou uma figura de destaque entre os moradores do bairro, e ganhou o apelido de "Super Manchis" na internet.