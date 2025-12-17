Diário do Nordeste
Cachorros 'colam grau' na Universidade Federal do Cariri; veja fotos

Animais que vivem na instituição foram homenageados por voluntários.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Pets
Um cachorro preto usando beca e capelo de formatura posa sentado diante de um painel com o logo e o nome Universidade Federal do Cariri (UFCA).
Legenda: Cachorros formandos moram na Universidade Federal do Cariri.
Foto: Reprodução/Instagram.

Cachorros que moram em campi de universidades já são quase um patrimônio vivo desses locais, e para homenageá-los, a Universidade Federal do Cariri (UFCA), no Ceará, aproveitou o período de formaturas e colocou os animais para "colar grau". Os "doguinhos" vestiram uma mini beca e posaram para fotos, publicadas no perfil oficial da universidade nessa terça-feira (16). 

Cachorra, Chilito, Ben Jor, Baleia e Clara Nunes foram alguns dos pets que "se formaram" na UFCA. O momento divertido também foi compartilhado no perfil do instagram "Doguíneos UFCÃO".

Veja registros da formatura canina: 

Baleia, por exemplo, é graduada em "glamour, fineza e elegância', segundo o perfil brincou. Há também a cachorra Valente, "a que não aguenta mais" a universidade. 

O perfil reúne posts de trabalhos voluntários feitos com animais que vivem nos campi da UFCA em Juazeiro do Norte e Crato. Eles levam os animais para campanhas de vacinação e também usam o perfil para achar novos lares. 

O trabalho é feito por Fernanda Bastos Teixeira há mais de cinco anos. No "Doguíneos UFCÃO", são feitos bazares, que ajudam a comprar medicamentos e reforçar o esquema vacinal dos cachorros. 

