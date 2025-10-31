Diário do Nordeste
Fiéis visitam a estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte

PontoPoder

Juazeiro do Norte é reconhecido como ‘Capital da Fé do Ceará’ após projeto aprovado na Alece

Proposta também reconhece data de nascimento de Padre Cícero como o dia para celebrar a titulação

Marcos Moreira 08 de Outubro de 2025
Imagens de Padre Cícero exibidas na Times Square, em Nova York

Ceará

Cearense devoto de Padre Cícero faz homenagem ao sacerdote nos telões da Times Square; assista

Nildo Rodrigues, advogado em Juazeiro do Norte, pagou US$ 150 para realizar a homenagem

Mylena Gadelha 09 de Setembro de 2025
Assinatura de documentos

Ceará

Batina, cópia do título eleitoral e chapéu: itens de Padre Cícero são doados a memorial em Juazeiro

Itens ficarão em exposição permanente no memorial dedicado ao sacerdote

Redação 23 de Julho de 2025

Opinião

O Papa Leão XIV e o Padre Cícero

Possível beatificação tem muito para ser considerada obra senão ironia do destino

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 20 de Julho de 2025
ricardo costa, acopiara, são francisco, padre cícero, católicos, evangélicos, câmara municipal

PontoPoder

Vereador critica prefeito de Acopiara e o compara a São Francisco e Padre Cícero: 'Decepção grande'

Pelas redes sociais, o parlamentar de Acopiara ressaltou que respeita todas as religiões e que tem bom convívio com todas as igrejas e padres

Ingrid Campos 28 de Maio de 2025
Arte com imagens de Floro Bartolomeu, mão com revólver e prédio público

PontoPoder

Baú da Política: deputado sofreu atentado enquanto discursava na Assembleia Legislativa do Ceará

Floro Bartolomeu era braço direito de Padre Cícero na política e foi um dos líderes da Sedição de Juazeiro

Igor Cavalcante 18 de Maio de 2025
Na imagem, estátua de Padre Cícero ao lado da fotografia de Espedito Seleiro

Verso

Arte de Espedito Seleiro é projetada na estátua de Padre Cícero em homenagem à trajetória do artesão

Projeção mapeada acontecerá neste sábado (10), em Juazeiro do Norte; iniciativa celebra vida e obra de Mestre Espedito

Redação 08 de Maio de 2025
menina benigna papa beatificada ceara morte francisco

Ceará

Papa Francisco autorizou processos para beatificar Menina Benigna e Padre Cícero no Ceará; relembre

Benigna foi a primeira cearense beatificada

Redação 21 de Abril de 2025
Estatuetas de caricaturas em um evento com três figuras em destaque, incluindo um homem de cabelo grisalho e uma mulher com blusa amarela, em ambiente festivo.

Ceará

Confeiteiros participam de concurso de bolos em homenagem a Padre Cícero

Concurso premiou os vencedores com prêmios de até R$ 2 mil

Redação 24 de Março de 2025
gilmar de carvalho, xilogravura

Opinião

Gilmar de Carvalho e a sabedoria cearense na prova do Enem

Foto frontal Xico Sá
Xico Sá 04 de Novembro de 2024
