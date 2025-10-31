Chuva de dinheiro em Juazeiro: devoto paga promessa lançando notas de estátua do Padre Cícero

Uma chuva de dinheiro surpreendeu romeiros e turistas em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Um devoto pagou uma promessa lançando cédulas da estátua do Padre Cícero. A situação inusitada ocorreu na última quarta-feira (29) e tem repercutido nas redes sociais.

Ao som de "vaias cearenses", o homem lançou as notas, causando alvoroço entre as pessoas, que pulavam e corriam para pegar o dinheiro.

A administração do horto relatou que o romeiro não chegou a pedir autorização nem avisar que cumpriria a promessa. Mas o devoto teria o costume de realizar esse ato. Segundo a assessoria de comunicação do horto, o romeiro faz essa prática há três anos.

A Cidade, conhecida por receber centenas de fiéis durante todo o ano, mantém o costume de evidenciar promessas e homenagens ao "Padim"

Relembre promessas pagas ao 'Padim'

Um caso que repercutiu recentemente de promessa paga foi o do advogado Nildo Rodrigues, natural de Juazeiro do Norte. Nildo pagou para exibir imagens do Padre Cícero em um dos telões da famosa Times Square, em Nova York. O cearense desembolsou 150 dólares para que as imagens fossem exibidas.

Outra homenagem que já virou tradição é o concurso de bolos realizado no dia do aniversário de Padre Cícero, em março. A tradicional competição premia com troféus e um valor em dinheiro para quem melhor homenagear o “Padim”.

