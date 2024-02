Osmar Gonçalves, professor de Cinema e Audiovisual da UFC, morre aos 44 anos

O professor Osmar Gonçalves dos Reis Filho, docente do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC), morreu aos 44 anos. O falecimento foi comunicado pela instituição nesta quinta-feira (1º). Osmar estava em tratamento contra a leucemia.

Em nota, a UFC lamentou a morte do professor e se solidarizou com familiares, amigos e alunos. "Osmar teve um papel importante na condução do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) e nas pesquisas na área da comunicação, das artes, da imagem e, em especial, dos estudos em fotografia. Sobretudo lembraremos o nosso amigo como um condutor de sonhos, um estimulador generoso da esperança, um propagador do conhecimento de qualidade e fraterno", diz o informe.

Ainda conforme a universidade, o velório será realizado das 11h às 16h desta quinta-feira (1º), em Ribeirão Preto, São Paulo, na Sala 3 do Velório da Saudade (rua Flávio Uchoa, 836 – Campos Elíseos).

O Instituto Mirante de Cultura e Arte, equipamento do Governo do Ceará, também prestou condolências e manifestou consternação pelo falecimento do professor. Segundo a instituição, o trabalho de Osmar seguirá na história do Estado.

"Conhecido pelo talento, profissionalismo e humanidade, Osmar é lembrado como um orientador do Programa de Pós-graduação generoso, atencioso e incansavelmente comprometido com a pesquisa e progresso de seus alunos, mesmo nos momentos mais difíceis de sua batalha contra o câncer. [...] Osmar Gonçalves semeou gentileza e promoveu mudanças no âmbito da Educação e da Cultura com seu olhar profissional e humano", diz o comunicado.

Carreira acadêmica

Osmar Gonçalves dos Reis Filho foi admitido como docente do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará em 2010. Ele atuava no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) como professor associado, realizando pesquisas nas áreas de fotografia, teoria e estética do audiovisual. Também era líder do Laboratório de Estudos de Estética e Imagem, fotógrafo e pesquisador.

Tinha mestrado e doutorado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado pela Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

Foi ganhador do prêmio Universal do CNPQ (2016) e do prêmio Funarte de produção em Artes Visuais (2013).