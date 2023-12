Novo campus Iracema da UFC, no Acquario, terá centro tecnológico com exposições virtuais

A antiga estrutura do Acquario do Ceará, na Praia de Iracema, deve ser transformada num novo campus da Universidade Federal do Ceará (UFC). A informação foi divulgada oficialmente pelo Governo do Ceará, na manhã desta sexta-feira (29), em cerimônia no Palácio da Abolição. O protocolo de intenções foi assinado junto à UFC e à Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

No local, funcionarão as futuras instalações do Campus Iracema, com a presença do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, o Instituto de Cultura e Arte (ICA) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN). Este último, inclusive, deve ser utilizado para turismo científico e cultural após a reestruturação, com exposições de fósseis de acervos da UFC, apresentações de descobertas arqueológicas e astronomia, além de salas de realidade estendida.

Legenda: No Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN) deve ter exposições de fósseis de acervos da UFC, apresentações de descobertas arqueológicas e astronomia, além de salas de realidade estendida Foto: Reprodução/UFC

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), toda a estrutura levantada para o antigo Acquario será aproveitada no novo projeto, "preservando o recurso público do povo cearense".

Veja também

Os documentos assinados hoje estabelecem cooperação mútua entre os entes públicos para dar início ao processo de futura doação do local que abrigará novas instalações para expansão de atividades e cursos da UFC.

Para o reitor da UFC, Custódio Almeida, a construção do espaço será um case de inserção da universidade na cidade. "Esse campus que está nascendo é para sempre. Universidade não se desinstala. Onde ela chega, ela fica e transforma seu entorno", declarou durante a cerimônia da manhã desta sexta.

Novo local

Localizado atualmente na Avenida da Abolição, no bairro Meireles, o Labomar mantém os cursos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais, além do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais.

De acordo com o reitor da UFC, Prof. Custódio Almeida, o Labomar precisa de mais espaços e de novas estruturas para desenvolver seu potencial e ampliar os projetos dos cursos. Com a expansão física, pelo menos duas novas graduações estão previstas para o Labomar: Turismo Ecológico e Meteorologia.

Durante o discurso, ele ressaltou a importância da nova estrutura para o curso e para o desenvolvimento geral da universidade, ressaltando que os cursos do Instituto de Cultura e Arte (ICA) também expressaram o desejo de mudança para o espaço.

"É a chegada da UFC, de novos cursos, de novos alunos, professores e projetos. O Labomar que é uma das maiores estruturas científicas do Brasil, vai abrir turismo ecológico e meteorologia", reforçou.

Além disso, também lembrou dos 25 laboratórios existentes no Instituto de Ciências do Mar atualmente, ressaltando que o que antes seria o Acquario do Ceará precisará dobrar em tamanho de estrutura. Assim, o terreno dos Correios, localizado nos arredores, será doado para a expansão do campus.

Desenvolvimento estadual

O governador Elmano de Freitas pontuou que o novo campus trará uma série de benefícios para o desenvolvimento socioeconômico do Ceará.

"É importante para o turismo, para pesca e para diversas explorações que vamos ter no território cearense. Naquele espaço teremos o fervilhar de jovens, o fervilhar das ciências, o fervilhar de academia, de futuro, de inteligência artificial e de um Acquario com interação com turistas, juventude e escolas", pontua.

Ainda segundo o chefe do Executivo Estadual, o novo espaço será mais um para utilização pela comunidade do Poço da Draga, "vivendo com dignidade em todos os equipamentos".