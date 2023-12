Passagem de ônibus em Fortaleza não deve ter aumento em 2024, diz Sarto

O prefeito José Sarto afirmou, nesta sexta-feira (29), que não deve haver aumento na passagem de ônibus em Fortaleza no próximo ano. Ele explicou que, mesmo com o crescimento do gasto público com o transporte municipal neste ano, devido à instalação do passe-livre estudantil, a Administração não planeja ajustar os valores em 2024.

José Sarto Prefeito de Fortaleza O nosso grupo de trabalho estudou exaustivamente [a questão e] não vai haver nenhum aumento de tarifa [em 2024], porque a data base [para o ajuste] era agora em novembro e já passou. Ninguém vai aumentar a tarifa este ano, mesmo com o passe-livre, que a gente considera um investimento, na ordem de R$ 23 milhões por ano."

A declaração foi dada pelo gestor durante entrevista ao telejornal "Bom Dia Ceará", da TV Verdes Mares.

Veja também

A última vez que a passagem de ônibus em Fortaleza foi alterada foi em março deste ano, quando a tarifa inteira passou de R$ 3,90 para R$ 4,50, representando um aumento de 15%. Em contrapartida, na época, a meia sofreu uma redução de R$ 1,80 para R$ 1,50.

Passe-livre

Desde novembro, os estudantes residentes em Fortaleza têm direito ao passe-livre durante o período letivo — ou seja, a gratuidade é suspensa nas férias escolares. O benefício garante que discentes que possuem carteirinha realizem duas viagens gratuitas durante os dias úteis e letivos.

Após utilizar as duas passagens diárias, os alunos passam a pagar RS 1,50. Além disso, a dupla de tarifas diárias não são cumulativas, e válidas conforme o calendário de aulas estipulado pelas instituições de ensino.