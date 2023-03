Aumento da passagem inteira de ônibus em Fortaleza começa neste domingo (19); veja valores

O aumento de 15% na tarifa inteira da passagem de ônibus em Fortaleza começa a valer a partir deste domingo (19). Com isso, o valor da inteira cobrado nas catracas dos coletivos passa de R$ 3,90 para R$ 4,50.

No entanto, como aos domingos vigora a Tarifa Social, o preço da inteira hoje é de R$ 3,90 - R$ 0,60 centavos a mais do que era praticado até então na modalidade.

Já a meia-entrada estudantil baixou de R$ 1,80 para R$ 1,50 há 10 dias na Capital, quando os novos valores das tarifas do transporte coletivo foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM).

No decreto que estabelecia os novos valores, a elevação da inteira seria aplicada após 10 dias, bem como os reajustes nas tarifas sociais e horário socail, enquanto o revisão da meia valeria a partir da data de publicação do decreto (9 de março).

Os reajustes na preço das passagens de ônibus da Capital surpreenderam vários fortalezenses, tendo em vista que, no fim do ano passado, o prefeito José Sarto (PDT) havia dito em entrevista ao Sistema Verdes Mares que não teria nenhum aumento em 2023. No dia 7 deste mês, todavia, o gestor voltou atrás e anunciou os novos valores.

Na ocasião, ele alegou o aumento era necessário diante do aumento nos custos da operação dos coletivos e que o Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros) reivindicava a inteira a R$ 5,40.

Após negociação, o prefeito fechou a inteira a R$ 4,50 (R$ 0,60 centavos a mais) e a meia a R$ 1,50 - R$ 0,30 centavos a menos. Com isso, novos ônibus devem ser adicionados à frota e os ares-condicionados de todos os veículos serem religados até agosto.

Veja os valores das novas tarifas

Inteira: R$ 4,50;

Meia estudantil: R$ 1,50;

Tarifa social: R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia) - medida válida aos domingos, no dia 13 de abril, 31 de dezembro e 1º de janeiro;

Horário social: R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia) - medida válida de segunda a sexta, das 9h às 11h e das 14h às 16h;

Linha Central: R$ 0,50 (inteira) e R$ 0,25 (meia)

