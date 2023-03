Aumento da passagem de ônibus em Fortaleza passa a valer no dia 19 de março; veja novos valores

Os novos valores da tarifa do transporte público em Fortaleza passam a vigorar oficialmente no dia 19 de março de 2023. O decreto municipal 15.576 estabelece a mudança e foi divulgado na edição do Diário Oficial do Município de terça-feira (7). Logo, a partir do dia 19, usuários que pagam inteira irão desembolsar R$ 4,50 pela passagem. Para quem paga meia, o custo caiu e será de R$ 1,50.

O anúncio do reajuste da passagem foi feito pela Prefeitura na terça-feira (7). Mas a divulgação do decreto de atualização dos valores no Diário Oficial ainda era aguardada. Essa divulgação é um requisito legal e administrativo para que o reajuste passe a valer oficialmente.

O aumento do preço da passagem surpreendeu usuários e conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, o prefeito Sarto Nogueira havia informado em entrevista à TV Verde Mares, no fim do ano passado, que a tarifa não teria reajuste em 2023.

Na época, o gestor informou que a passagem de ônibus da Capital deveria permanecer em R$ 3,90. O valor estava em vigor desde janeiro de 2022. Mas, agora, a passagem teve reajuste de 15%, aumentando a inteira de R$ 3,90 para R$ 4,50. Em paralelo, a meia, que era de R$ 1,80, vai cair para R$ 1,50.

Demais tarifas

O Decreto de reajuste da passagem diz ainda que as tarifas sociais serão as seguintes: R$ 3,90 para a passagem inteira e R$ 1,50 a passagem estudantil para todos os domingos, bem como nos dias 13 de abril (aniversário do Município de Fortaleza), 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Já na hora social os valores são os seguintes:

I - Para a tarifa da hora social, os valores passam a ser R$ 3,90 para a passagem inteira e R$ 1,50 para a passagem estudantil;

II - Para a Linha Central o valor permanecerá em R$ 0,50 para a passagem inteira e R$ 0,25 para a passagem estudantil.

Outro ponto é que a norma diz ainda que a Empresa de Transporte Urbano (Etufor) fica autorizada a implantar linhas intrabairro ou interbairros com tarifas diferenciadas. Mas os valores não podem nunca ultrapassar os R$ 4,50 (inteira) e R$ 1,50 (meia).

E, no caso de valores inferiores, as tarifas estabelecidas devem permitir a integração com complementação tarifária com as demais linhas.

