Redução da meia passagem de ônibus em Fortaleza passa a valer nesta quinta (9), diz Prefeitura

Enquanto a alteração no valor da tarifa inteira do transporte público em Fortaleza passa a vigorar no dia 19 de março de 2023, a meia passagem, que custará R$ 1,50, já terá início nesta quinta-feira (9). No caso da meia, o valor foi reduzido de R$ 1,80 para R$ 1,50.

A informação foi dada pelo prefeito Sarto Nogueira nesta quarta-feira(9). Conforme a Prefeitura, a partir da publicação no Diário Oficial do Município, em 24h a nova tarifa estudantil passa a vigorar.

Na manhã desta quarta-feita (8), o prefeito Sarto Nogueira destacou que houve um grande processo de negociação com o Sindiônibus. Um dos pontos foi a redução do valor da meia passagem. Outro foi a imediata aplicação da atualização. "Negociamos que a meia do estudante vai passar a ser de 1,50 em 24 horas", afirmou pela manhã.

Como será o reajuste?

Conforme a gestão municipal, como o sistema do Sindiônibus não consegue fazer a atualização imediata, a partir de quinta-feira (9) o valor cobrado ainda será de R$ 1,80, mas o excedente (R$ 0,30) voltará para o usuário em forma de crédito na carteirinha automaticamente.

O Sindiônibus, diz a Prefeitura, deverá ressarcir os estudantes no saldo, sem prejuízo para os passageiros. .

O Sindionibus reitera que por uma questão técnica, no primeiro dia da nova tarifa estudantil, o valor debitado das carteirinhas será de R$ 1,80.

Na sexta-feira (10) passará a vigorar normalmente a tarifa já readequada de R$ 1,50.

O Sindiônibus disse ainda que "é previsto que, pelo menos até sexta-feira, algumas falhas de sistema ainda ocorram e alguma cobrança de passagem não seja atualizada, tendo o valor também devolvido em crédito posterior para os estudantes".

Mudança no valor da inteira

Já em relação à passagem inteira, o decreto municipal 15.576 estabelece a mudança e a inteira sofrerá efetivamente o reajuste a partir do dia 19 de março.

O anúncio do reajuste foi feito pela Prefeitura na terça-feira (7), mas ainda era esperada a divulgação do decreto de atualização dos valores no Diário Oficial. Essa divulgação é um requisito legal e administrativo para que o reajuste passe a valer oficialmente.

O aumento do preço da passagem surpreendeu usuários e conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, o prefeito Sarto Nogueira havia anunciado em entrevista à TV Verde Mares, no fim do ano passado, que a tarifa não teria reajuste em 2023.

Na época, o gestor disse que a tarifa de ônibus da capital cearense deveria permanecer em R$ 3,90. O valor estava em vigor desde janeiro de 2022.

