Passagem de ônibus em Fortaleza aumenta 2 meses após prefeito anunciar que não haveria reajuste

O aumento do preço da passagem de ônibus de Fortaleza, anunciado na última terça-feira (7), pegou muitos passageiros do transporte público de surpresa. Inclusive, porque o prefeito Sarto Nogueira havia anunciado, no fim do ano passado, que a tarifa não teria reajuste em 2023.

Em entrevista à TV Verdes Mares, no dia 29 de dezembro de 2022, o gestor comentou que a tarifa de ônibus da capital cearense deveria permanecer em R$ 3,90. O valor estava em vigor desde janeiro do ano passado.

"Hoje, a Prefeitura aporta para o sistema R$ 3 milhões por mês para que a passagem fique em R$ 3,90. Ano que vem (2023) não deveremos ter aumento da passagem de ônibus", afirmou à época.

Porém, a Prefeitura anunciou que a passagem teve reajuste de 15%, aumentando a inteira de R$ 3,90 para R$ 4,50. Por outro lado, a meia, que era de R$ 1,80, vai cair para R$ 1,50.

Os novos valores entrarão em vigor 10 dias depois da publicação da medida no Diário Oficial do Município (DOM).

Legenda: Retorno do ar-condicionado nos veículos foi posto na mesa de negociação entre Prefeitura e Sindiônibus Foto: Fabiane de Paula

Motivo do aumento da passagem

O prefeito explicou, em publicação nas redes sociais e também em evento na manhã desta quarta (8), que a Prefeitura continua o subsídio das passagens com R$ 3 milhões por mês, totalizando R$ 36 milhões ao ano.

Para ele, o aumento é reflexo da descontinuidade do aporte do Governo do Estado, que, até 2022, também enviava R$ 3 milhões. Contudo, o recurso do Estado "não chegou" em 2023.

"Mesmo com todo o esforço da nossa administração municipal", Sarto disse que a tarifa precisou ser reajustada - ainda assim, abaixo do reivindicado pelo Sindiônibus, segundo ele, que seria de R$ 5,40.

O prefeito também afirmou que enviou projeto de lei para a Câmara Municipal ampliando o aporte para até R$ 90 milhões ao ano.

"Exigi ainda que religuem o ar-condicionado dos veículos e aumentem a frota para dar mais conforto aos passageiros", complementou.

Governo Elmano rebate

Em resposta às declarações de Sarto, o governador Elmano de Freitas também fez publicação ressaltando que o Governo do Estado ajuda a manter o transporte público da capital "há muitos anos", com cerca de R$ 30 milhões/ano, através da redução em 66% na base de cálculo do ICMS do Diesel.

"Lembro ao prefeito que meu compromisso, assumido publicamente na campanha, foi de garantir gratuidade para todos e todas no transporte da Região Metropolitana, para ajudar os trabalhadores e estudantes que precisam se deslocar pra capital. E irei cumprir", disse.

O governador completou que não admite "distorção de fatos" e está "sempre disposto a colaborar com todos os municípios cearenses, independente de questões políticas".

