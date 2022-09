Nova versão de ferramenta de combate a assédio nos ônibus de Fortaleza permite denúncia por WhatsApp

A Prefeitura de Fortaleza lançou a nova versão da ferramenta Nina, que possibilita a denúncia de assédio sexual nos transportes coletivos da Capital. O evento aconteceu na tarde desta terça-feira (13), no Terminal do Papicu, contando com a presença do prefeito José Sarto.

O serviço já funcionava como um botão no aplicativo Meu Ônibus, mas a atualização 2.0 ampliou o acesso, funcionando também no WhatsApp. Assim, é possível anexar fotos, vídeos e detalhamentos sobre a ocorrência, como horário, data, coletivo, trajetória e bairro.

Legenda: Mulheres poderão denunciar assédio encaminhando vídeos e fotos Foto: Reprodução/Twitter

A partir da denúncia, a Nina 2.0 encaminha a vítima ou testemunha para a delegacia especializada. Conforme a Prefeitura, o projeto-piloto foi desenvolvido em 2018.

O prefeito detalhou que a ação busca incentivar a cultura de denúncia por parte da população, principalmente mulheres, e inibir a ação de assediadores nos coletivos.

José Sarto Prefeito "A versão 2.0 é uma versão moderna, turbinada, que agrega o WhatsApp. Antes, o acesso era só através da plataforma Meu Ônibus, mas agora você tem a possibilidade de utilizar o WhatsApp para adicionar fotos, vídeos, informações do local".

Sarto ainda reforçou que essa é mais uma ferramenta na "máquina política de proteção às mulheres". Com esse acesso facilitado aos canais de denúncia, importunadores podem ser desencorajados.

Legenda: José Sarto esteve presente em evento de lançamento de nova versão Foto: Reprodução/Twitter

Mapear casos de assédio

Através de suas redes sociais, Sarto ainda apontou que a Nina 2.0 facilita o mapeamento dos casos por parte das autoridades, ao possibilitar a identificação da linha e do horário das ocorrências.

A ferramenta também permite:

Inserir fotos e vídeos

Mapear linhas e paradas com mais denúncias, colaborando com o desenvolvimento de estratégias de combate ao assédio.

Registrar a ocorrência num sistema que encaminhará as informações e o alerta para os órgãos competentes.

Como denunciar

Para realizar a denúncia, a vítima ou a testemunha do assédio sexual, que pode ser no interior dos ônibus, nos terminais ou nos pontos de parada, pode acionar a tecnologia pelo aplicativo Meu Ônibus ou pelo WhatsApp (85) 9 3300-7001.

Dados e informações sobre o ocorrido - como número do veículo, local e horário - devem ser, então, fornecidos. Fotos e vídeos podem ser anexados na denúncia pelo WhatsApp

Ao receber o registro, o sistema alerta os órgãos competentes e equipes de videomonitoramento. Elas são acionados para procurar imagens da ocorrência, caso haja. A vítima ou a testemunha recebe por e-mail um documento com todas as informações fornecidas no registro e orientações para atendimento psicossocial e jurídico.

As provas coletadas pela Nina podem ser utilizadas em Boletim de Ocorrência, que deve ser formalizado pela vítima na delegacia para aplicação da Lei da Importunação Sexual, em vigor desde 2018.