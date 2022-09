De calçamento a riacho: conheça bens tombados em Fortaleza que vão além de edifícios

Pela janela do ônibus, as Lagoas da Parangaba, da Messejana e as Caixas d’água do Benfica são paisagens cotidianas. Nos fins de semana, a pavimentação da Rua José Avelino se torna um percurso para comprar roupas. Em comum, esses espaços são bens tombados que contam a história de Fortaleza. Quais você conhece?

Antes de conferir a lista, vale saber: os tombamentos reconhecem e protegem, principalmente, construções históricas para manter memórias desde a formação de uma cidade e evitar intervenções. Mas outros espaços recebem essa garantia devido à relevância como patrimônio.

“As pessoas acabam não tendo uma relação maior com os bens tombados, porque as informações são muito escassas, mesmo existindo portais”, analisa Romeu Duarte, doutor em arquitetura e urbanismo e professor na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Conheça bens tombados de Fortaleza além de edifícios

Pavimentação da Rua José Avelino

O calçamento da Rua José Avelino - antigamente chamada Rua do Chafariz - é o retrato de um momento de transformação da cidade. Lá está um dos poucos trechos da zona antiga de Fortaleza com pavimentação original.

A pavimentação surgiu como uma demanda histórica da população, porque o trecho era recoberto por areia e dificultava a mobilidade de pessoas e animais. Só na segunda metade do século XIX, no entanto, o calçamento foi implantado.

Para isso, as pedras eram retiradas da pedreira do Mucuripe e hoje são consideradas vestígios do movimento das pessoas que construíram Fortaleza. Isso porque os trabalhadores atuaram durante um momento de crise.

Legenda: Pedras eram retiradas do Mucuripe e trabalhadores eram pessoas fugindo da seca Foto: Thiago Gadelha

Naquela época, a realização de obras públicas acontecia para aproveitar a mão de obra de sertanejos vindos de lugares castigados pela seca de 1877. Já no século XX, a pavimentação foi ampliada para receber os trilhos de bondes.

O calçamento da Rua José Avelino foi tombado no dia 10 de dezembro de 2012, pela gestão municipal, considerando a preservação da memória coletiva do povo fortalezense, como detalha o decreto 13.035.

“Alto valor simbólico, portador de inelutável referência à identidade e à memória da sociedade fortalezense”, descreve o documento. A Rua José Avelino se tornou ainda um dos principais pontos populares de comércio de roupas da Capital.

Coleção Arqueológica do Museu da Escola Normal Justiniano de Serpa

Um dos bens tombados mais antigos está na Escola Normal Justiniano de Serpa com a Coleção Arqueológica inscrita no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em 1941.

Faz parte da Coleção Arqueológica:

Vaso de cerâmica indígena encontrado na Gruta de Ubajara

Conjunto de 68 peças formadas por arcos e flechas de índios do Mato Grosso

Conjunto formada por 22 peças de enfeites de indígenas

Conjunto de 4 machados de pedra indígenas

A coleção é tombada pelo Governo Federal, que cedeu o bem para o Museu do Ceará na década de 1950, conforme a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).

Os itens, no entanto, foram reagrupados em outras coleções do Museu do Ceará, como a coleção etnográfica, de líticos polidos, cerâmica e outras. O acervo não está disponível para visitação devido à reforma do Museu do Ceará.

Legenda: Coleção é formada por achados indígenas. Imagem de divulgação do Iphan que reconhece os achados arqueológicos do Ceará Foto: Divulgação/Iphan

“A instituição encontra-se em fase de higienização, organização e nova catalogação do acervo. No primeiro semestre de 2023, está prevista a abertura do Anexo do Museu do Ceará, com novas exposições e atendimento ao público de estudantes e pesquisadores”, informou a Secult.

Espelhos de água das Lagoas da Messejana e da Parangaba

As duas maiores lagoas de Fortaleza tiveram os espelhos d’água tombados no decreto assinado em 27 de maio de 1987. Ambas tiveram um papel relevante para a criação dos bairros e se tornaram símbolos do território.

A Lagoa da Parangaba, ponto conhecido por quem se desloca pela cidade ou utiliza o espaço para a prática de atividade física, é a maior lagoa em volume da Capital, com um espelho d’água de 469.659,46m². De origem indígena, o nome significa “bela lagoa” e faz parte da bacia do Rio Ceará.

A Feira da Parangaba, nas imediações da Lagoa, ficou fortalecida entre a população e deu visibilidade ao espaço. Mas o Diário do Nordeste já noticiou fatos marcantes no lugar, da queda de avião até o achado de bananas de dinamite.

Legenda: Lagoa da Parangaba é um dos símbolos mais conhecidos de Fortaleza Foto: Camila Lima

Já a Lagoa de Messejana, segundo maior reservatório de água do tipo com 388.060,80m², faz parte do nascimento e desenvolvimento do bairro.

No local, a equipe de reportagem não encontrou placa de identificação do tombamento, mas sim um cenário de acúmulo de lixo e mato.

Legenda: Lagoa da Messejana está com falhas na manutenção mesmo sendo um bem tombado Foto: Fabiane de Paula

O espaço faz parte do Parque Urbano Jornalista Demócrito Dummar onde há equipamentos de lazer e realização de feira nos fins de semana.

Bosque Pajeú

O tombo histórico e cultural do Bosque do Pajeú foi feito junto com a preservação do Palácio João Brígido, o Paço Municipal, onde está localizado. O decreto foi assinado em 23 de novembro de 2005 pela gestão de Fortaleza.

A delimitação do Bosque do Pajeú é feita por gradis e muros, na Rua São José, entre as Ruas Rufino de Alencar e Costa Barros. O trecho tombado fica no gabinete do prefeito e está fechado para visitação.

Legenda: Parque Linear Riacho Pajeú possui área total de 41.623,00m² Foto: Thiago Gadelha

No entanto, o trecho faz parte do Parque Linear Riacho Pajeú, que possui área total de 41.623,00m². O Riacho Pajeú é associado ao surgimento da cidade de Fortaleza como recurso utilizado desde as primeiras habitações.

Riacho Papicu

O Riacho Papicu, ao lado da Avenida Engenheiro Melo Júnior, foi tombado em 1º de julho de 1988 por meio da Lei 6.297. Naquela época, a justificativa utilizada para garantir a preservação do espaço foi a especulação imobiliária.

Essa contextualização foi feita no trabalho de conclusão de curso em História, da UFC, “História, Patrimônio e Política: Estudo dos Casos de Tombamentos de Bens Materiais na Cidade de Fortaleza dos Anos de 1980-90”.

O tema foi tratado na Câmara Municipal devido à ameaça de desaparecimento do riacho com a construção de edifícios e o descarte irregular de detritos.

“O Riacho Papicu será o próximo manancial a desaparecer de Fortaleza. Não podemos deixar que este fato aconteça. Há edifícios que já construíram galerias de desaguamento de detritos, no seu leito. Este fato justifica o presente projeto”, apresentou o projeto de lei.

Por isso, além do tombamento, foi proibido o lançamento de resíduos de esgotos, o desvio de seu curso e a construção de residências, edifícios ou outras obras a menos de 50 metros de suas margens.

Caixas d'água do Benfica (em tombamento):

Os reservatórios permanecem como mostra da modernização do abastecimento de água em Fortaleza que começou pelo bairro devido ao declive natural do terreno. Com isso, o transporte do recurso natural acontecia por gravidade.

As informações são do Projeto Caixas d'água do Benfica, criado em parceria pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Prefeitura de Fortaleza. O portal faz um resgate histórico da construção dos reservatórios.

Em 1911, começaram as obras de saneamento em Fortaleza com a instalação de duas caixas d’água de ferro na Praça Visconde de Pelotas. O abastecimento da cidade, na segunda metade do século XIX, era feito por cacimbas e chafarizes públicos.

Legenda: Reservatórios ficaram ultrapassados antes de serem usados Foto: Arquivo Nirez

Estudos sobre os sistemas de abastecimento d’água da cidade foram realizados apenas em 1881. Já o sistema do Benfica ficou pronto em 1926, mas nunca chegou a ser operado pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O tombamento foi proposto em 2010.

Passeio Público

A Praça dos Mártires, mais conhecida como Passeio Público, é a praça mais antiga de Fortaleza, com construção iniciada em 1864. O nome oficial foi definido em 1879 devido à execução pública de revolucionários da Confederação do Equador.

Antes disso, o espaço foi chamado de Campo da Pólvora, Largo de Fortaleza, Largo do Paiol, Largo do Hospital da Caridade e Praça da Misericórdia.

Legenda: O Passeio Público possuía espaços diferentes para moradores conforme classe social Foto: Thiago Gadelha

O equipamento carregava uma mostra física da separação entre classes dos moradores da cidade: existiam três planos para a divisão entre pessoas das classes rica, média e baixa. Agora o Passeio Público é utilizado para práticas culturais e atividades ao ar livre.

Existem dois tombamentos, um federal e outro municipal, voltados para a preservação do Passeio Público. O primeiro é de 1964 e o segundo de 1993.

Qual a relevância desse tipo de tombamento?

O patrimônio é um campo em expansão para a preservação de bens, como contextualiza o professor Romeu Duarte. Isso do ponto de vista histórico, geográfico e até tipológico, como forma de preservar estruturas comuns em uma época.

“Há uma dimensão cronológica, porque cada vez mais estamos protegendo bens próximos do nosso tempo, como o Palácio da Abolição”, acrescenta o especialista. No entanto, de modo geral, as pessoas ainda precisam conhecer a história desses espaços.

Esse afastamento acontece, entre outros motivos, pela falta de incentivo e de programações nos lugares onde há tombamento. “Esses espaços aparecem muito pouco no cotidiano da nossa comunidade”, frisa.

A reportagem buscou a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) para saber quando o processo de tombamento das Caixas d'água do Benfica será concluído e quais ações são feitas para identificar e preservar os pontos tombados. Até a publicação desta matéria, não foi enviada resposta.

