Pelo menos 21 construções esperam tombamento há mais de 10 anos no Ceará; veja lista

A Igreja da cidade-fantasma de Cococi não é a única edificação esperando pelo resultado de um longo processo de tombamento - por lá, já são mais de 20 anos de espera. Atualmente, pelo menos 21 prédios ou conjuntos arquitetônicos no Ceará aguardam há mais de uma década pela definição que garanta a proteção das características físicas por sua importância histórica e cultural.

Após a solicitação do tombamento, o poder público inicia a instrução do processo, que deve conter a descrição e documentação do imóvel; a justificativa pela qual o bem será tombado; a definição e delimitação da preservação do entorno do bem, e os parâmetros para instalações e usos.

Por enquanto, sete equipamentos estão nessa fase junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que pode autorizar o tombamento federal. A nível municipal, em Fortaleza, a Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor) tem 16 processos de tombamento com esse intervalo.

Pela legislação, não há um prazo determinado para a deliberação final de um processo de tombamento, já que se trata “de uma decisão importante e criteriosa” e exige “muitos estudos”, de acordo com o Iphan.

O Instituto completa que cada caso demanda prazos diferenciados conforme sua complexidade, já que alguns também exigem a manifestação dos proprietários.

Porém, para especialistas, embora os imóveis recebam garantia de preservação parcial durante o processo, a demora compromete a integridade das edificações.

Para o Ministério Público Federal (MPF-CE), por exemplo, a Igreja de Cococi corre risco de ser “desvirtuada ou depredada”. O órgão requereu que o processo de tombamento seja finalizado em até 90 dias.

Demora histórica

Os sete bens imóveis candidatos ao tombamento definitivo a nível federal, pelo Iphan, têm espera diferenciada. O mais recente, do Complexo Ferro-Portuário de Camocim, aguarda há 12 anos.

Já um bloco arquitetônico de Aracati teve instrução aberta em 1963 - há quase 60 anos. A decisão se arrasta mesmo com o conjunto arquitetônico e paisagístico urbano da cidade ter sido tombado pelo mesmo órgão, em 1978.

Legenda: Com feições neoclássicas, a Estação Central de Camocim foi inaugurada em 1881. Ela integra o complexo ferro-portuário da cidade, que aguarda decisão do Iphan desde 2010. Foto: Stênio Saraiva

Confira a lista dos bens que aguardam decisão do Iphan:

Diversos monumentos arquitetônicos em Aracati

Casa do Umbuzeiro, em Aiuaba

Igreja São Gonçalo da Serra dos Cocos (Matriz), em Ipueiras

Ponte ferroviária de Quixeramobim

Prédio da Estação Ferroviária de Crato*

Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Distrito de Cococi

Complexo ferro-portuário de Camocim*

*Embora aguardem decisão federal, as estações ferroviárias do Crato e de Camocim já são protegidas a nível estadual desde 2004 e 2005, respectivamente, por deliberação do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural.

O superintendente do Iphan no Ceará, Cândido Henrique, reforça que os tombamentos são complexos e não se tratam apenas de uma formalidade, exigindo análises técnicas, normas e meios para a gestão futura do patrimônio protegido.

Contudo, entre os principais entraves a tais estudos e ações, estão a demanda por mais recursos financeiros e um maior número de funcionários. Além disso, considera "incipientes" as políticas públicas de preservação do patrimônio no contexto cearense.

Cândido Henrique Superintendente do Iphan-CE O Iphan recebe um número significativo de solicitações de tombamento cuja relevância do bem cultural é apenas local ou estadual e não nacional. Tal contexto prejudica as atividades do órgão, que precisa em muitos casos direcionar seus recursos financeiros e servidores - que já são em número insuficiente para atender as atribuições ordinárias da autarquia - para atuar em processos que poderiam ser conduzidos por outras instâncias de preservação.

O gestor informa que o órgão tem trabalhado para atender ao passivo de processos inconclusos e solicitações mais recentes, cuja conclusão é priorizada a partir da Carta de Serviços ao Cidadão do Iphan. "Em 2021 e primeiros meses de 2022, já temos 10 novas solicitações para serem apreciadas pelo restrito corpo técnico da superintendência", afirma.

Prédios na Capital

A nível municipal, os processos mais antigos de Fortaleza estão em curso desde 2006, ou seja, há 16 anos. Conheça os imóveis que estão na lista de espera da Secultfor:

Escola de Música Luís Assunção, no Centro

Bar Avião, na Parangaba

Lord Hotel, no Centro

Casa da Câmara da Villa de Arronches e Intendência Municipal da Villa de Parangaba, na Parangaba

Bangalô de Aristides Capibaribe, na Jacarecanga

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Mondubim

Capela do Sagrado Coração de Jesus - Asilo de Parangaba

V Batalhão da Polícia Militar, no José Bonifácio

Casa na Rua Franklin Távora, no Centro

Caixas D'água do Benfica

Círculo Operário do Montese

Casa Frei Tito de Alencar, no Centro

Colégio Militar de Fortaleza, no Centro

Casa na Rua Floriano Peixoto, no Centro

Cemitério São João Batista, no Centro

Associação Beneficente do Pessoal da Rede de Viação Cearense, no Centro

Legenda: Localizado na Jacarecanga, o bangalô de Aristides Capibaribe entrou para a lista de pedidos em 2007. Foto: Kid Júnior

Seriam 17 imóveis na lista se o Casarão dos Gondim, construção centenária localizada também no Centro, não houvesse sido demolido pela empresa proprietária em 2021, mesmo com o processo de instrução concluído e com a Prefeitura negando autorização de intervenções no local.

Educação patrimonial

Quem convive de perto com a história do Ceará lamenta a morosidade na conclusão das análises. Para Gerson Linhares, turismólogo e idealizar do projeto Fortaleza a Pé, o poder público também deveria desenvolver estratégias de educação patrimonial, a fim de cultivar o envolvimento da sociedade civil na proteção desses equipamentos.

O Ceará tem tanta coisa pra ser explorada, mas falta visão. Tem prédios literalmente caindo e não vemos esse interesse enquanto não houver educação da população e dos próprios gestores.

Na análise de Gerson, falta engajamento e uma “liga” entre entidades encarregadas dos tombamentos a nível municipal, estadual e federal, já que poderiam compartilhar conhecimentos e equipes técnicas em prol de decisões mais ágeis.

“Enquanto essa divisão continuar, vão continuar existindo apenas ‘manchas patrimoniais’, ou seja, não vai ter inventário turístico estratégico para o Estado que pudesse perpetuar a nossa história”, pensa.

Legenda: O Lord Hotel foi fundado em 1956, num prédio de 8 andares com cerca de 120 apartamentos. Considerado um exemplar da arquitetura moderna cearense, espera tombamento definitivo desde 2006. Foto: Kid Júnior

Por que tombar?

Alguns bens “detêm inestimável valor histórico, artístico ou cultural”, segundo a Secultfor, por isso podem ser distinguidos através de sua inscrição no Livro do Tombo. A distinção visa a protegê-los de eventuais destruições ou descaracterizações.

O valor é inerente ao bem e pode considerar fatores como idade, método construtivo ou sua relevância dentro da história da cidade. “É dever de toda a população proteger estes bens de inestimável valor histórico e cultural, independente se existe ou não o tombamento”, destaca a Secretaria.

