Ar-condicionado nos ônibus de Fortaleza deve ser religado até agosto

O uso do ar-condicionado nos ônibus de Fortaleza, interrompido há quase 3 anos, desde o início da pandemia, deve retornar em toda a frota até o início de agosto, segundo o prefeito Sarto Nogueira. A declaração foi dada nesta quarta-feira (8), um dia após o anúncio do aumento da tarifa no transporte público.

A utilização do equipamento nos cerca de 1.300 ônibus, conforme Sarto, é um dos termos da negociação entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus) para o reajuste, que subiu a passagem inteira de R$ 3,90 para R$ 4,50.

"Negociamos a instalação de imediato de toda a frota de ar-condicionado. Uma volta paulatina, porque tem que haver manutenção do ar-condicionado. Até o fim de julho, começo de agosto, toda a frota terá ar-condicionado, de forma a dar qualidade e garantir quantidade", disse Sarto em um evento público.

Nenhum ônibus roda com climatização desde 16 de março de 2020 para evitar a transmissão da Covid-19, conforme decisão do Sindiônibus. Na época, o Estado registrava os primeiros casos da doença. Mesmo com os índices em queda, o equipamento não foi reposto na frota.

No Ceará, desde o dia 16 de setembro de 2022, a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte coletivo foi abolido.

Logo, a volta dos equipamentos se tornou uma demanda popular devido ao desconforto ampliado nos trajetos comumente lotados entre os bairros da cidade.

A falta de climatização prejudica os passageiros não só em dias quentes, mas também no período chuvoso, quando as janelas são fechadas para proteger da água e geram um abafamento.

Aumento contraditório

O anúncio do aumento do preço da passagem de ônibus de Fortaleza foi anunciado na última terça-feira (7), 2 meses após o prefeito anunciar que não haveria reajuste neste ano.

Em entrevista à TV Verdes Mares, no dia 29 de dezembro de 2022, o gestor comentou que a tarifa de ônibus da capital cearense deveria permanecer em R$ 3,90. O valor estava em vigor desde janeiro do ano passado.

"Hoje, a Prefeitura aporta para o sistema R$ 3 milhões por mês para que a passagem fique em R$ 3,90. Ano que vem (2023) não deveremos ter aumento da passagem de ônibus", afirmou à época.

Legenda: Espera por climatização só teve data divulgada após o reajuste Foto: Fabiane de Paula

Porém, a Prefeitura anunciou que a passagem teve reajuste de 15%, aumentando a inteira de R$ 3,90 para R$ 4,50. Por outro lado, a meia, que era de R$ 1,80, vai cair para R$ 1,50.

Os novos valores entrarão em vigor 10 dias depois da publicação da medida no Diário Oficial do Município (DOM).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE