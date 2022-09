Máscaras não são mais obrigatórias no transporte coletivo, anuncia Izolda

A governadora Izolda Cela (sem partido) anunciou, na tarde desta sexta-feira (16), o fim da obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes coletivos no Ceará. A decisão foi tomada na reunião mais recente do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19.

Contudo, o uso do item nas unidades de saúde permanece obrigatório, de acordo com a gestora.

"Lembro que a vacinação segue em andamento em todo o Estado. É muito importante que todos tomem as doses de reforço", ressaltou Izolda.

A medida deve começar a valer a partir da próxima semana, conforme decreto estadual a ser divulgado.

Esquema vacinal incompleto

Só em Fortaleza, de acordo com reportagem do Diário do Nordeste, mais de 1,8 milhão de pessoas estão com o esquema vacinal contra a Covid-19 incompleto.

A maior quantidade equivale às pessoas que não buscaram tomar a quarta dose do imunizante contra a doença.