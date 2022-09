Stênio Garcia revela que pegou Covid-19 após parar de usar máscara: 'pegar isso é horrível'

O ator Stênio Garcia, de 90 anos, revelou que recebeu diagnóstico positivo para Covid-19, nesta terça-feira (13). A declaração foi dada em suas redes sociais. Ele afirma que contraiu a doença após parar de usar máscaras. Stênio foi encaminhado a um hospital após apresentar sintomas.

"Eu continuei tirando a máscara e agora infelizmente estou indo para o hospital porque estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim", disse.

Na postagem, relatou que a mulher lhe protegeu durante os anos de pandemia.

Stênio Garcia Ator “Peço boas energias e espero em breve dar boas notícias. Eu quero viver e ainda quero fazer minha arte. Tirar a máscara é se expor a um vírus que ainda está circulando”.

Preocupação com a Covid-19

Em fevereiro de 2021, o ator recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi imunizado em um posto drive-thru no Rio de Janeiro. O momento foi registrado em vídeo por sua mulher, Marilene Saade, e compartilhado nos stories do Instagram.

O artista estava usando uma máscara preta quando recebeu a dose. A mulher de Stênio disse que ele tomou a vacina CoronaVac e brincou: "Você não virou jacaré, amor". Mesmo com a dose, relatou que manteria os cuidados.

Esposa agiu durante entrevista

Neste ano, a esposa do ator retirou ele à força de uma entrevista ao vivo. Mariele Saade interrompeu o marido e forçou a máscara de proteção no rosto dele, afirmando que Stênio "não pode pegar coronavírus". A mulher disse que a reportagem "acabou", pediu desculpa e levou o ator embora.

Stênio chegou a gritar e pedir "socorro", antes de ser retirado do local. "Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse Marilene.

O fato aconteceu durante o programa "A Tarde é sua", de Sônia Abrão. A equipe do programa da RedeTV! se mostrou surpresa com a atitude da esposa do ator.