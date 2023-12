Bloqueios de trânsito para os shows no Aterro da Praia de Iracema começam nesta sexta-feira (29)

Bloqueios viários começaram a ser feitos na manhã desta sexta-feira (29), pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na Praia de Iracema. As interdições são para viabilizar os shows do Réveillon de Fortaleza, no Aterro, que, neste ano, ocorrerá em três dias.

Veja também

As mudanças na circulação de veículos na região seguirão até as 6 horas de segunda-feira (1º). É o caso, por exemplo, de vias como a Monsenhor Bruno, a Camocim, a Carlos Vasconcelos, a Francisco Virgílio Vasconcelos e a Barão de Aracati, a partir do cruzamento com a avenida Monsenhor Tabosa.

Nesta sexta-feira (29), o show que abre o Réveillon de Fortaleza é o do cantor Roberto Carlos.

Neste mesmo período, será interditada, também, a avenida Beira Mar, entre as ruas Ildefonso Albano e Ararius. Outros bloqueios serão feitos nos cruzamentos da avenida Historiador Raimundo Girão com a rua Ildefonso Albano e a Historiador Raimundo Girão com a rua João Cordeiro.

Já as avenidas Abolição e Historiador Raimundo Girão estarão bloqueadas entre as ruas Nunes Valente e Ildefonso Albano todos os dias a partir de meio-dia desta sexta-feira. A opção de desvio para quem segue na Historiador Raimundo Girão, sentido Centro/Mucuripe, é dobrar à direita na rua Ildefonso Albano e à esquerda na avenida Monsenhor Tabosa. Já para quem segue no sentido Mucuripe/Centro, a orientação da AMC é dobrar à esquerda na rua Nunes Valente e à direita na rua Deputado Moreira da Rocha ou usar a rua Tenente Benévolo.

Desembarque de passageiros

A avenida Rui Barbosa, entre a rua Tenente Benévolo e a avenida Historiador Raimundo Girão, será bloqueada a partir de 17 horas para facilitar a travessia de pedestres que utilizam o transporte público. O desembarque dos passageiros será feito na rua Tenente Benévolo, entre a avenida Barão de Studart e a rua Monsenhor Bruno.

Além disso, bolsões de estacionamento para taxistas foram reservados na avenida Abolição, entre a avenida Barão de Studart e a rua Nunes Valente, e no mesmo trecho na avenida Beira Mar, a partir de 16 horas. Moradores do entorno poderão acessar o local mediante apresentação de comprovante de endereço.