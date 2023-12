Saiba o que abre e o que fecha no feriado de Ano-novo em Fortaleza

Dando início ao novo ano, esta segunda-feira (1º) é marcada pela celebração do Dia da Confraternização Universal. A data, que é feriado, modifica o esquema de funcionamento dos estabelecimentos.

Em Fortaleza, por exemplo, os postos de combustível devem funcionar normalmente. Ao contrário dos supermercados, que não abrirão.

O QUE ABRE E FECHA NA SEGUNDA-FEIRA (1º)

Supermercados

Conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados não funcionarão neste domingo.

Postos de combustível

Os postos de combustível devem funcionar normalmente, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

Bancos

As agências bancárias não funcionarão, conforme a Federação Brasileira de Bancos.

Correios

Agências: não abrirão. O atendimento será retomado na terça-feira (2)

não abrirão. O atendimento será retomado na terça-feira (2) Canais de atendimento automatizados: funcionam normalmente.

funcionam normalmente. Central de Atendimento dos Correios (CAC): não funciona, com atendimento reduzido voltando na terça-feira.

Lojas

Segundo Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza), no dia 31, as lojas de shoppings abrem das 9h às 18h. No Centro, no dia 31, as lojas funcionam até as 14h e estarão fechadas no dia 1º.

Shoppings

Shopping Benfica

Lojas e quiosques: fechados

fechados Praça de alimentação: facultativo

facultativo Cinema: fechado

Shopping Del Paseo

Não funcionará.

Rio Mar Papicu

Lojas e quiosques : fechados

: fechados Operações de lazer e alimentação: facultativo

Rio Mar Kennedy

Lojas e quiosques : fechados

: fechados Operações de lazer e alimentação: facultativo

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques : fechados

: fechados Praça de alimentação: 11h às 22h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques : fechados

: fechados Praça de alimentação: 11h às 22h

Shopping Via Sul

Lojas e quiosques : fechados

: fechados Praça de alimentação: 11h às 22h

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques : fechados

: fechados Praça de alimentação: 11h às 22h

Shopping Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: fechadas

fechadas Praça de alimentação: facultativo

facultativo Restaurantes: 11h30 às 23h

*Esta matéria será atualizada conforme informações de outros órgãos e estabelecimentos sejam recebidas.