Novos alunos cotistas de baixa renda da UFC receberão auxílio de R$ 500 e isenção do restaurante

Os novos alunos cotistas da categoria baixa renda da Universidade Federal do Ceará (UFC) receberão o chamado Auxílio Ingressante, no valor de R$ 500, além de isenção no almoço e jantar no Restaurante Universitário (RU). A novidade inicialmente contempla 1.667 estudantes, que entrarão em 2024.1 e 2024.2 na instituição, conforme anúncio feito nesta quinta-feira (18).

O benefício é para alunos que vêm de famílias com renda per capita de até um salário mínimo. Os ingressantes do primeiro semestre, que são 1.260, recebem o auxílio entre março e dezembro. Já os 407 que entram no segundo semestre, receberão o dinheiro entre julho e dezembro.

Segundo a universidade, o número de estudantes pode aumentar se alunos cotistas obtiverem nota suficiente para entrar pela ampla concorrência.

O reitor da UFC, Custódio Almeida, informou em entrevista coletiva nesta quinta que a partir da confirmação de matrícula o benefício será confirmado ao cotista. Entretanto, e a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) instituirá regras para a permanência da bolsa, como rendimento mínimo no curso e engajamento em atividades acadêmicas.

Um total de R$ 15,35 milhões serão custeados pela UFC para o projeto, com R$ 7,35 milhões de pagamento e R$ 8 milhões de alimentação no RU. Os recursos vêm do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e do orçamento da instituição.

Incentivo à permanência estudantil

Para o professor Custódio Almeida, reitor da UFC, o Auxílio Ingressante será um dos expoentes da política de incentivo à permanência estudantil. Segundo ele, um dos maiores desafios é garantir que os alunos terminem sua graduação.

"Eles fazem um esforço muito grande para vencer os ciclos anteriores da educação básica e muitos que entram não conseguem ficar. [..] A gente espera que essa base seja um convite para que eles permaneçam nos cursos, vençam essa dificuldade inicial e nos anos seguintes possam se candidatar a bolsas para continuar vinculados aos diferentes projetos acadêmicos", pondera o reitor, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Novidade no auxílio-creche

Além do novo programa estudantil, outro teve um incremento anunciado. O auxílio-creche passará de R$ 281 para R$ 400 a todas as mães que estiverem aptas ao benefício.

Outra novidade é que mães com crianças até seis anos também terão direito a alimentação gratuita no Restaurante Universitário.