Restaurantes do Cumbuco têm prejuízos em meio a queda de energia no 1º dia de 2024

O primeiro dia do ano costuma ser uma data de muito movimento e ganhos para restaurantes e bares do Ceará. No entanto, estabelecimentos enfrentaram dificuldades em meio a queda de energia elétrica registrada em algumas cidades do Estado nesta segunda-feira (1º).

Restaurantes e bares, além de hotéis e pousadas, localizados no Cumbuco e Icaraí de Amontada reclamaram da situação. Alguns estabelecimentos de Fortaleza também chegaram a enfrentar problemas relacionados a oscilação de energia.

A Enel Distribuição Ceará, empresa de distribuição de energia elétrica no Estado, afirma que o cenário foi consequência das chuvas, mas empresários do Cumbuco reclamam que a situação é recorrente.

Veja também

MAIS DE 30 RESTAURANTES AFETADOS

O presidente da Abrasel no Ceará, Taiene Righetto, relata que o Cumbuco teve a maior concentração de casos. Foram mais de 30 relatos de restaurantes sem energia. Em Fortaleza, há relatos de oscilação de energia.

Proprietários de estabelecimentos localizados na região afirmam que a queda de energia ocorreu às 4h da manhã e retornou parcialmente às 10h. "As barracas de praia que recebem turistas começam cedo, entre 9h30 e 10h, e todas estavam sem energia", relata Righetto.

"As pessoas saem cedo para as barracas de praia e quando não há funcionamento elas vão para outro lugar. Então, com certeza, a queda de faturamento foi grande", pontua o presidente da Abrasel Ceará.

Herbenia Lopes, líder da Abrasel no Cumbuco e proprietária da Maori Beach Club, relata que irá entrar em uma ação coletiva contra a Enel Distribuição Ceará. Na terça-feira (2), ela deve se reunir com outros empresários da região para avaliar os prejuízos.

"Sempre que tem movimentos acima da média, sempre acontece esse problema", afirma. "Tenho barraca na praia há quase 20 anos e sempre foi assim. Infelizmente, esse final de ano foi pior do que todos os outros", declara.

Alguns restaurantes suspenderam totalmente as atividades, outros só conseguiram abrir as portas por volta do meio-dia. Empresários relatam que a previsão dada pela Enel é que a energia retorne totalmente às 21h desta segunda-feira (1º).

PERDA DE CLIENTES, INSUMO E EQUIPAMENTOS

Alex Ritchie, dono da barraca Kandô no Cumbuco, chegou a abrir o estabelecimento, mas com diversas restrições.

R$ 40 mil é o valor estimado em prejuízo da barraca

Ele também é dono da pousada Sunshine, também localizada no Cumbuco. A luz elétrica retornou no local, mas ainda não há energia suficiente para o funcionamento de televisões e ar-condicionado.

30% dos hóspedes pediram reembolso e deixaram a pousada ainda na madrugada

Segundo o presidente da Abrasel Ceará, também há relatos de equipamentos danificados e insumos estragados. "Tem gente que decidiu fechar as portas, porque não tinha o que servir", pontua.

Steve Fung-Loy, dono do restaurante Velas do Cumbuco afirma que a queda de energia é comum no final de ano e em feriados. Ele afirma que ainda no domingo (31), o estabelecimento enfrentou diversas oscilações de energia elétrica. Com a queda total na madrugada do dia 1º, a festa no restaurante precisou ser encerrada antes do previsto.

"É desesperador", afirma Steve. Ele estima que deixou de ganhar cerca de R$ 5 mil a R$ 7 mil, sem contar com os insumos que foram prejudicados. O proprietário também teve equipamentos danificados pela queda de energia.

CAUSA DA QUEDA DE ENERGIA

Em nota ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará afirma que a área de concessão da companhia foi atingida por fortes chuvas na noite de domingo (31) e afetou o fornecimento de energia.

"De imediato, a companhia iniciou manobras de transferência de cargas e reforçou suas equipes em campo para normalizar o serviço aos clientes afetados o mais breve possível", diz a nota.

"Com relação à falta de energia em Icaraí de Amontada, a Enel Ceará esclarece que normalizou o serviço na noite de ontem (31), após a troca de dois transformadores", informou.

PROBLEMA RECORRENTE

Segundo Righetto, a queda de energia no Cumbuco é constante nos períodos de alta temporada e relembra que a região enfrentou o mesmo desafio durante o Carnaval de 2023.

O presidente da Abrasel Ceará afirma estar preocupado em como os estabelecimentos irão contornar os problemas de energia para atender os turistas durante a alta estação.