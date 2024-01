Com fortes trovoadas, Fortaleza e municípios do Interior registram chuva no primeiro dia de 2024

Após os relógios marcarem 0h, muitos fortalezenses foram surpreendidos por uma chuva que atingiu a Capital durante a madrugada com fortes trovoadas e raios. No Interior, alguns municípios também registraram precipitações no Réveillon.

Conforme o Diário do Nordeste havia antecipado ao longo da semana, os meteorologistas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicavam a alta probabilidade de chuva durante a noite do domingo (31) e as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (1º).

Veja também

A previsão era de precipitações mais concentradas sobre a região Noroeste e Centro-Sul do Estado durante a noite, além de chuva de intensidade fraca a moderada sobre o Cariri e porção sul do Sertão Central e Inhamuns. Para a Capital, as chuvas eram esperadas na madrugada. As previsões acabaram se confirmando.

Réveillon chuvoso

Por volta das 3 horas, pancadas de chuva com fortes raios e trovões foram registrados na Capital. Até a manhã desta segunda-feira, o acumulado de chuva em Fortaleza foi de 6 milímetros (mm).

Conforme dados preliminares divulgados pela Funceme, até as 8 horas, 52 municípios enviaram dados meteorológicos, dos quais 51 registraram chuva nas últimas horas.

Legenda: Dados preliminares da Funceme indicam chuvas espalhadas pelo Estado Foto: Funceme

O maior volume foi registrado em Santa Quitéria, no Noroeste cearense, com 114,4 mm. Em seguida aparece Acopiara, no Sertão de Senador Pompeu, com 111 mm.

Ainda na lista de cidades com cerca de 100 mm de chuva, Aurora, no Sul do Estado, registrou 105 mm e Iguatu, no Centro-Sul, 100 mm.

Alerta de chuvas intensas

Para esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a maior parte do País, incluindo um trecho do território cearense que faz divisa com o Piauí.

Legenda: Alerta de chuvas intensas emitido pelo Inmet inclui parte do território cearense Foto: Inmet

O alerta indica “perigo potencial” de chuvas que podem chegar a 50 mm, além de ventos intensos (40-60 km/h) para os sertões cearenses e as regiões Noroeste, Centro-Sul e Sul do Estado.