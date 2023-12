Vai chover no Ano-Novo? Veja a previsão para o Ceará

O último fim de semana de 2023 deve apresentar predomínio de condições estáveis, porém, há chances de chuva no próximo domingo (31), conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Durante o último dia do ano, espera-se maior nebulosidade com registros de chuva no Estado logo no início do dia. Já entre tarde e noite, são esperadas precipitações mais concentradas sobre a região noroeste e centro-sul do estado.

Réveillon

Em relação ao Réveillon, a Funceme indica eventos de chuva de intensidade fraca a moderada sobre o Cariri e porção sul do Sertão Central e Inhamuns. Já nas demais regiões, incluindo o Litoral de Fortaleza, as precipitações deverão ocorrer na madrugada de segunda-feira (1º).

Veja também

Nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), a tendência é de céu claro em todas as macrorregiões, ainda conforme a previsão da Funceme, mas há possibilidade de precipitações passageiras sobre a faixa litorânea entre a madrugada e manhã.