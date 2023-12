Ceará ainda tem 17 mil cirurgias eletivas para zerar fila na rede pública

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), detalhou, nesta sexta-feira (29), que faltam cerca de 17 mil cirurgias eletivas para zerar a fila de pacientes da rede pública que aguardam por procedimentos do tipo no Ceará. Inicialmente, a meta do programa Plantão Cirurgias, lançado do início deste ano, era acabar com a fila até o fim de 2023, mas ela não foi alcançada.

Além de mencionar o número de cearenses que esperam por operações do tipo, o gestor ainda adiantou que o Governo do Estado reservou o montante milionário necessário para realizar esses procedimentos em 2024. As cirurgias eletivas são consideradas como não sendo de urgência e que podem ser programadas.

"Já reservamos quase R$ 51 milhões para fazer essas 17 mil cirurgias que restam do povo cearense", disse durante evento para assinatura do protocolo de intenção de doação da estrutura do Acquario para a Universidade Federal do Ceará (UFC), realizado no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Veja também

O programa Plantão Cirurgias foi implementado no primeiro semestre de 2023, e tinha o objetivo de atender as 68 mil pessoas que aguardavam para realizar alguma cirurgia eletiva no Estado, até o fim deste ano. No entanto, como declarou Elmano nesta sexta-feira, foram realizadas apenas cerca de 51 mil — número representa aproximadamente 75% da meta inicial.