Plantão Cirurgias deve realizar cerca de 30 mil procedimentos em unidades de saúde do Ceará

Cerca de 30 mil cirurgias em unidades de saúde parceiras do Governo do Estado do Ceará devem ser realizadas com o início do programa Plantão Cirurgias, lançado oficialmente pelo governador Elmano de Freitas e pela secretária da Saúde Tânia Mara Coelho nesta segunda-feira (10). O mutirão já teve os primeiros procedimentos realizados no Hospital Municipal de São Benedito, na região da Ibiapaba.

Segundo o governador, o investimento inicial no Plantão Cirurgias será de R$ 135 milhões, mas a quantia pode aumentar caso seja necessário complementar o recurso inicial.

"Será nossa máxima prioridade", disse Elmano, lembrando também, em meio ao discurso desta segunda (10), do chamamento de dois mil concursados do Funsaúde e reajuste do piso de agentes de saúde.

Ainda no mesmo pronunciamento, Elmano lembrou que cerca de 60 mil cearenses seguem na lista de espera para cirurgias. "A cirurgia feita aqui terá o mesmo valor a ser pago por uma cirurgia realizada em Juazeiro, por exemplo. Vamos garantir a máxima transparência e eficiência porque o nosso povo quer deixar de esperar tanto tempo", declarou.

Unidades credenciadas

Ao todo, 50 unidades foram credenciadas em solo cearense para participação no programa e, além disso, hospitais municipais também devem estar inclusos após medida aprovada na Assembleia Legislativa.

Conforme a pasta, pacientes em espera devem receber ligações da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que será a responsável por fiscalizar o mutirão.

A iniciativa do Plantão é possível por meio do credenciamento de unidades com ou sem fins lucrativos. As especialidades contempladas são: Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Gastroenterologia, Ginecologia, Urologia, Nefrologia, Neurologia e Vascular.

A lei que autoriza os procedimentos foi sancionada no dia 17 de fevereiro, visando dar celeridade à fila formada no Sistema Único de Saúde (SUS).