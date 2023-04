Ceará registra 221 mil raios em 2023; número supera total de 2021 e 2022

As chuvas que banharam o território cearense em 2023 vieram acompanhadas de centenas de milhares de raios. Até o momento, a Enel Ceará contabilizou 221.570 raios em todo o estado. Este número supera os 97.795 raios registrados em 2021, e os 181.346 em 2022.

Raios

O primeiro trimestre deste ano apresentou um aumento de 78% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo o Sistema de Monitoramento e Alerta que monitora, entre outras ocorrências, as descargas atmosféricas no Ceará, Março deste ano é o mês com maior número de descargas atmosféricas nos últimos 4 anos, com 76.767 descargas. Sertão de Crateús, Vale do Jaguaribe e Cariri são as macrorregiões mais atingidas neste ano.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Os municípios e macrorregiões mais atingidas no primeiro trimestre de 2023 são:

Municípios

Granja: 10.504 casos;

Morada Nova: 7.723 casos;

Russas: 5.340 casos;

Quixaramobim: 4.803 casos;

Icó: 4.381 casos.

Macrorregiões

Sertão de Crateús: 25.289 casos;

Vale do Jaguaribe: 22.658 casos;

Cariri: 22.055 casos;

Para efeito de comparação, os municípios e macrorregiões mais atingidas durante todo o ano de 2022 são:

Municípios

Granja: 10.637 casos;

Santa Quitéria: 5.406 casos;

Morada Nova: 4.717 casos;

Crateús: 3.803 casos;

Ipueiras: 3.661 casos.

Macrorregiões

Sertão de Crateús: 25.375 casos;

Vale do Jaguaribe: 22.658 casos;

Cariri: 22.609 casos;

CUIDADOS COM TEMPESTADES

Dentro de casa

• Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, como celulares, tablets, ferro elétrico etc.;

• Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

• Evitar consertos de instalações elétricas;

• Se possível, permanecer dentro de casa enquanto a tempestade durar.

Fora de casa

• Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

• Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.