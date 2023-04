Inmet emite alerta de perigo de chuvas intensas para todos os municípios do Ceará

As fortes chuvas devem continuar a atingir o Ceará até a manhã da segunda-feira (10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Conforme o órgão, todos os municípios cearenses estão sob alerta de precipitações e ventania intensa.

O aviso inclui o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A estimativa é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h), de acordo com o Inmet. A previsão é válida entre as 9h35 de 9 de abril e as 10h de 10 de abril.

Neste fim de semana, duas barragens particulares se romperam no Distrito de Severino, zona rural de Itapipoca, limite com Uruburetama, no Interior do Ceará. Ao todo, 12 casas ficaram alagadas, sendo nove delas evacuadas por questão de segurança.

Veja as recomendações

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),o ideal é seguir as seguintes orientações para evitar acidentes.

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuvas no Ceará

Nas últimas 24 horas, choveu em 121 municípios do Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados foram atualizados até as 10 horas deste domingo (9). Os maiores volumes foram registrados em:

Arneiroz: 91 mm; Iguatu: 90 mm; Iracema : 86.2 mm; Madalena: 84 mm; Morada Nova: 80 mm; Deputado Irapuan Pinheiro: 74 mm; Iguatu: 71 mm; Forquilha: 70 mm; Potengi: 67 mm; Mombaça: 67 mm.