15 cidades do Ceará já tiveram chuvas esperadas para toda a quadra; veja quais

Abril é o terceiro mês do período mais chuvoso no Ceará e, já no seu início, foi suficiente para aumentar os registros históricos de várias cidades cearenses. Em pelo menos 15 municípios do Estado, já choveu mais do que o esperado para todos os meses da quadra chuvosa, que vai até maio.

Os dados são de um balanço parcial do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Eles foram coletados na tarde do dia 6 de abril e podem mudar após atualizações de chuvas recentes.

Em Uruburetama, município do Litoral do Pecém que teve precipitações devastadoras, choveu 14,8% acima da normal. Eram esperados 809.6 milímetros para a quadra, mas já choveu 929.5 milímetros.

Outro destaque vai para Porteiras, no Cariri, com chuvas 13,5% acima da média da quadra. Os 482.7 milímetros já foram ultrapassados pelos 547.6 milímetros registrados até o momento.

Irauçuba, perto de Uruburetama, aparece em terceiro na lista, com precipitações 13,1% maiores. Em Boa Viagem, na região do Sertão Central, o normal da quadra é de 464.5 milímetros, mas até o início de março já choveu 519.5 milímetros, um valor 11,8% superior.

Na mesma área, Senador Pompeu recebeu chuvas 10% superiores à normal de 570.9 milímetros. Até o momento, foram 628.5 milímetros. A cidade, inclusive, chegou a ficar alagada após fortes chuvas no fim de março. A CE-166, que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro, também foi rompida pela força da água.

De acordo com a Funceme, as precipitações têm relação com a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que durante a quadra chuvosa fica mais próxima à costa norte da região Nordeste.

O prognóstico climático para o trimestre março, abril e maio indica 40% de probabilidade de chuvas acima da normalidade, 40% em torno dela e ainda 20% abaixo.

Veja a lista completa:

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Previsão elaborada pela Funceme indica que, para sexta (7) e sábado (8), o Ceará segue favorável para ocorrência de chuva em todas as macrorregiões.

A presença da ZCIT e efeitos locais, como a atuação do sistema de brisa, interação dos ventos com o relevo, calor e umidade, contribuem para ocorrência das chuvas.

