Cavalo é atropelado após 'avançar preferencial' em Missão Velha; veja vídeo

Um cavalo foi atropelado por um carro, no último domingo (2), após "avançar a preferencial" em um cruzamento na cidade de Missão Velha, Interior do Ceará. O motorista do veículo ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde do município da Região do Cariri.

VEJA ACIDENTE

O acidente aconteceu na Rua Padre Cícero e foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível observar o momento que o animal, que levava uma adolescente, atravessa a via, sendo colhido pelo automóvel.

O veículo era conduzido por um idoso, que ficou ferido na ocasião e teve que receber atendimento médico. O cavalo e a jovem teriam sofrido apenas lesões leves e não foram encaminhados para uma unidade de saúde, conforme informações da TV Verdes Mares.

