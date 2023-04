Risco de rompimento de açude em Pedra Branca provoca evacuação de moradores

O risco de rompimento de um açude particular na comunidade de Serra da Santa Rita, em Pedra Branca, provocou a evacuação de diversos moradores de regiões próximas, nessa quarta-feira (5). O município do Sertão Central disponibilizou abrigos e um veículo para auxiliar no trabalho com os desalojados.

No fim da noite, o prefeito Matheus Gois (PSD) publicou um vídeo nas redes sociais alertando a população sobre a possibilidade da violação da estrutura do reservatório, que, segundo ele, poderia gerar uma espécie de "efeito cascata", provocando arrombamento ou transbordamento de outras barragens da região. "Ninguém sabe ao certo o volume de água que tem nesse açude", detalhou.

"Fica o alerta para todos que moram na Rua da Muriçoca e próximo ao sangrador do Açude do Povo, que este açude [particular] pode arrombar hoje à noite ainda, e vir no efeito cascata, arrombando outros açudes. [...] Quem puder sair de casa, quem tiver para onde ir, saiam desses locais", disse o mandatário.

Nesta quinta, a Prefeitura informou ao Diário do Nordeste que a barragem não rompeu, mas o risco continua, principalmente devido ao registro de chuva acima do "previsto pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)".

VEJA PRONUNCIAMENTO

O Município está desde quarta-feira disponibilizando abrigo para as famílias desalojadas em uma escola e uma creche. Durante a noite, equipes da Defesa Civil local e policiais da cidade foram até as casas em área de risco para informar sobre o caso. Nesta quinta-feira, "a Defesa Civil fez uma visita e possibilitou que as famílias voltassem", detalhou a Administração.

O órgão ainda está periodicamente visitando a população, e a Prefeitura disponibilizou grupos técnicos para monitorar a situação, conforme o comunicado.

Na manhã de quarta-feira, a situação crítica do açude particular foi informada pelo proprietário do reservatório ao poder público, que tentou enviar um maquinário para auxiliar na manutenção da estrutura. No entanto, como o local está "brejado" e pode acabar atolando os equipamentos, a ação foi descontinuada, segundo Matheus Gois.

Outra barragem do Município, conhecida como Açude do Povo, está sendo monitorada, conforme a Administração, que teme que o transbordamento dela prejudique algumas residências que ficam no leito do reservatório. " A Prefeitura está atenta a essa situação e tem uma logística para que as pessoas não fiquem desabrigadas. O trabalho tem sido preventivo para não gerar maiores prejuízos as pessoas", informou.

